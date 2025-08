Özgür Özel: Asgari ücret 7 çeyrek altın olacak

Takip Et

Aksaray mitingi sırasında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mesajı da okuyan Özgür Özel asgari ücrete ilişkin açıklamalar yaptı.

Özgür Özel asgari ücret konusunda, "Bunlar geldiğinde asgari ücret 7 çeyrek altındı. Çeyrek altın 7 bin lira. Yani bunlar geldiğinde asgari ücret 50 binmiş şimdi 22 bin lira. Bunları gönderin asgari ücret 7 çeyrek altın olacak" diye konuştu.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları:

Buradan Aksaray'ın; AK Partili, MHP’li; geçmişte bu partilere üye olmuş, oy vermiş; bu partilerden medet ummuş ama günü gelip de görmüş ki bu partilerde emeklinin dostu yokmuş… Aksaraylı asgari ücretlinin dostu yokmuş, Aksaraylı çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanın AK Parti’de dostu yokmuş. Varsa yoksa zenginlermiş.

Mademki bunca yıl sonra AK Parti Aksaray’da yoksula, çiftçiye, memura sırtını dönmüş; artık o eski günler geçmiş!

"Biz buraya asgari ücret 3 çeyrek altına düştüğü için geldik"

Bundan böyle biz Aksaray’da; sosyal demokratlarla muhafazakâr demokratları, milliyetçi demokratlarla liberal demokratları, Kürt’ünü Türk’ünü, Alevî’sini Sünnî’sini birlikte kucaklıyoruz. Bütün demokratları!

Ülkenin en zengin yüzde 20'si servetin yüzde 90'ını almış. Ant olsun ki kısa çöp uzun çöpten, küçük gördükleri uzun adamdan hakkını alacak.

Bu meydan boşuna dolmadı çünkü biz buraya yazın ortasında Aksaray'a bir miting yapmaya gelmedik. Biz buraya bugün adaletsizliklere isyan etmeye, hem mutfaktaki, pazardaki yangını görmeye, gelir adaletsizliğine, vergi adaletsizliğine isyan etmeye, mahkemedeki adaletsizliklere, Silivri'deki adaletsizliklere isyan etmeye... Biz buraya, oyu aldıklarında 'millî irade' diyenlerin, şimdi yenemediklerini anlayınca darbe yapmaya kalktıkları Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak için geldik. Biz buraya, geldiklerinde sekiz çeyrek altın alan en düşük emekli maaşının, iki buçuk çeyrek altına düştüğü için; geldiklerinde yedi çeyrek altın alan asgari ücretlinin, bugün üç çeyrek altına düştüğü için; bugün kiralar alıp başını gittiği halde açlık sınırı altında asgari ücrete, açlık sınırının neredeyse yarısına emekli maaşına mahkûm edilenlerin adaletini aramak için...

Biz buraya miting yapmaya değil, eylem yapmaya geldik, eylem yapmaya.

Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu

Özgür Özel miting sırasında Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mesajı da okudu.

İmamoğlu'nun mesajı:

"Cennet vatanımız Türkiye’nin, Anadolu’nun güzel şehri Aksaray’a selam olsun. Gençler, kadınlar, beyefendiler… Merhaba! Merhaba! Yiğitler, evliyalar diyarı Aksaray’ın güzel insanları; ülkemizin dört bir yanında herkes huzur arıyor, refah arıyor, bereket arıyor. Bu cennet vatanın kaynakları çok bol, çok zengin ama adalet olmayınca huzur da refah da bereket de olmuyor. Soruyorum size: Mahkemelerde adaletin terazisi herkesi eşit tartıyor mu? Elde ettiğiniz gelirde, ödediğiniz vergide adalet var mı? Kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine herkes eşit olarak ulaşabiliyor mu? Herkes devletin kaynaklarından, imkanlarından eşit koşullarda yararlanabiliyor mu? Maalesef bunların hiçbiri olmuyor. Bu güzel ülkenin her yanında, hayatın her alanında adaletsizlik kol geziyor. Bu güzel ülkenin her hanesinde haksızlıkların, adaletsizliklerin acısı yaşanıyor. Türkiye böyle büyüyemez, böyle güçlenemez.

"Tüm çalışanlar emekçiler alın terlerinin karşılığını alacak"

"Biz, her şeyden önce adalet temeli üstünde yükselen, bir kişinin değil, kurumların, kuralların üstün olduğu bir devlet yapısı kuracağız. Devlet, şu ya da bu kesimin değil, herkesin hak ve hürriyetlerinin güvencesi olacak. Herkes barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi temel haklarına, insanca yaşama koşullarına sahip olacak. Tüm çalışanlar, emekçiler alın terlerinin karşılığını alacak, dünyadaki en ileri çalışma koşullarına, en ileri haklara sahip olacak. Tarlada, atölyede, ofiste, fabrikada; nerede olurlarsa olsunlar, bu ülkenin bütün üreticileri, girişimcileri en sağlıklı, en karlı üretim, yatırım ve ticaret koşullarına kavuşacak. Hiç kimseyi piyasanın acımasız şartlarına mahkum bırakmayacağız. Herkes devletin adaletli, merhametli, güçlü elini yanında bulacak.

"Herkes için her yerde önce adalet"



Milletimiz, bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu en güçlü biçimde hissedecek. Devletin bütün yöneticileri vatandaş karşısında haddini, hududunu bilecek. Kişiye, partiye sadakat değil, liyakat esas olacak. Ülkeyi şu ya da bu partinin evlatları değil, milletin evlatları yönetecek. Onun için Aksaray’dan haykırıyoruz: Herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet… Türkiye; adaletin ve hürriyetin gücüyle büyüyecek, zenginleşecek, güçlenecek. Asla unutmayın; millet büyüktür. Millet ne derse o olur. Bu zulümler bitecek, bu karanlık dağılacak. Sevgi kazanacak, iyilik kazanacak. Biz hep ayakta kalacağız. Hep bir arada, hep omuz omuza olacağız ve her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu."