Özgür Özel: Ayın 10’unu getiremeyen emeklinin ezilmesine izin vermeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim hazırlıkları kapsamında Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Halk Buluşması programına katıldı.

Özel burada yaptığı konuşmada, “Bizimle etnik kökenler, mezhepler, kimlikler, farklılıkla üzerinden kavga etmek istiyorlar. Gerekirse kavga ederiz ama kimlikler üzerinden kavga etmeyiz, emeklinin hakkını aramak için, emekçileri, yoksullar, esnaflar, çiftçiler için kavga edeceğiz.” dedi.

AK Parti’nin iktidara geldiği yılla günümüzdeki emekli maaşının asgari ücret ile kıyasını yapan Özel, en düşük emekli maaşıyla 22 yıl önce ve şu anda kaç çeyrek altın alındığının hesabını yaptı. Özel, “Emekliler yağmur altında size sesleniyorum, siz bu 5,5 çeyrek altını kaybettiğiniz yerde arayacak mısınız? Siz onu bir seçim sandığında kaybettiniz şimdi 31 Mart günü emekliler, sandıkta bunun hesabını sormaya var mıyız? Bu meydanın sesini duymayanlar, ekonomi yüzde 4,5 büyüdü diyenler, bu sesi duyun.” şeklinde konuştu.

“Emeklinin ezilmesine izin vermeyeceğiz”

Emekli bayram ikramiyelerine de değinen Özel, “Ben sizinle beraberim, CHP sizinle beraberdir. Ay sonunu değil ayın 10’unu getiremeyen emeklinin ezilmesine izin vermeyeceğiz. 16 milyonuz. Karıncaların gücü birlikteliğindedir, yan yana durmasındadır. Ben bu karıncaları ezdirmem, karıncanın kardeşi var o da CHP’dir.” ifadelerine yer verdi.

Fındık üreticilerinin yaşadığı sorunlara da işaret eden Özgür Özel, şunları kaydetti:

“Samsun’daki fındık bahçelerinde Türkiye’nin en yüksek ikinci üretimi gerçekleşiyor. Fındık pazarı dünyada 130 milyarken bunun yüzde 70’i, 100 milyarken Türkiye buradan sadece 2 milyar gelir elde ediyor. 98’i yabancı firmalara gidiyor. Dolara da vursanız mazota da vursanız alan bazlı desteklemenin bugünkü gibi 170 lira değil dönüm başına en az 2 bin 500 lira olması gerekiyor. Ürün bazlı destekleme noktasında da fındık üreticisine büyük haksızlıklar yapılıyor. 4 doları CHP’nin mücadelesi olsa sağlayamazdık. Fındık üreticisinin sonuna kadar arkasında durulması için mücadeleye devam edeceğiz.”

"Bizim için beka sorunu gençlerimizin durumudur"

Gençlerin yaşadığı sorunlara işaret eden Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir beka sorunu olursa Recep Tayyip Erdoğan söyleyince havaalanına giden 7 tane AK Gençlik'ten kişi, kot pantolon üstüne perdelik kumaştan yalandan kefen çekip ‘Ölmeye geldik’ deyince vatan kurtulmaz. Onlara kalırsa kurtulmaz ama öyle bir şey olursa yine dedeleri, Çanakkale’de Conkbayırı’nda kefensiz yatanların torunları kurtarır memleketi, kimse merak etmesin. Ama bizim için beka sorunu gençlerimizin durumudur. Gençlerimizin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurması beka sorunudur. Türkiye’nin bir kez daha korkuya, kaygıya değil umuda, özgürlüklere ihtiyacı var. Türkiye’deki tüm gençlere sesleniyorum, umudu kaybetmeyin, kimseden korkmayın biz buradayız, sizinleyiz. CHP bütün gençlerin partisidir."

"Uçan saraya, yazlık, kışlık saraya para var, emekliye para yok"

Özel, staj ve çıraklık mağdurlarının hak arayışlarına ilişkin de şöyle konuştu:

“Staj ve çıraklık mağdurları haklarını alıp ilk maaşlarını çekene kadar Özgür abiniz sizinledir, hep birlikte mücadele edeceğiz. 1 Nisan'a kadar yerel seçim mitinglerini yapıyoruz. Her seçimimiz, her mitingimiz emekli mitingine dönüşüyor. 1 Nisan'da seçim bitti, kurtulduk sanma Recep Tayyip Erdoğan. 1 Nisan'dan sonra da meydanlarda, sokaklarda, yollarda, emeklilerle, gençlerle, staj mağdurlarıyla yürüyeceğiz, sende kimsenin hakkını bırakmayacağız. Emekliye, staj mağduruna, çalışana, çiftçiye, Bağ-Kur’luya, esnafa para yok ma 5’li çeteye gelince para çok. Uçan saraya, yazlık, kışlık saraya para var, emekliye para yok. O zaman 31 Mart’ta Recep Tayyip Erdoğan’a da oy yok.”

AK Parti’nin Çarşamba Belediye Başkanı'nı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak göstermesine tepkisini dile getiren Özel, “Çarşamba'nın canını okuyana Samsun'da asla geçit vermeyeceğiz. Ayrıca Samsun maalesef madenler konusunda topraklarının yüzde 70’ine yakınının maden arama ruhsatlarına açılmaya çalışmasıyla büyük bir tehdit altında. Hemen yanı başınızda İliç’teki gibi açık liç usulüyle çalışan açık ocaklar var ve şu anda ormanda 250 ayrı noktada maden içi sondaj çalışmaları yapılıyor. Kilometrelerce yollar açıldı binlerce ağaç kesildi. Ama şu anda bile pınarların suyu kesildi. Oradaki ekosistem bozulmaya başladı. Ama esas tehlike altın rezervini bulduklarında...Siyanürle altın araması yapıp altını alıp yurt dışına götürecekler, siyanürlü, arsenikli suları Samsunlu'ya içirecekler. Böyle bir tehlikeye karşı yerel yöneticilerin halkın yanında, arkasında değil, icap ettiğinde önünde yürüyecek kişiler olması lazım. CHP’nin Büyükşehir Başkan Adayı Cevat Öncü çevre suçlarına, vahşi madenciliğe karşı mücadele etmiş, bundan sonra da Samsun'da ne siyanürle altına ne kent suçlarına ne orman katliamına evet diyecek bir halk önderidir. Cevat Öncü'ye güveniyoruz. Onu seçmenizi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İBB ve Samsun iş birliği yapacak”

Samsun'un en önemli sorunlarından birinin de kira sorunu olduğunu vurgulayan Özel, “Bundan sonra Samsun Büyükşehir Belediye Belediye Başkanımızın ortaya koyacağı projelerle Türkiye'nin en büyük toplu konut firmalarından bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki KİPTAŞ'ın engin deneyimleriyle, Samsun'da konut stokunu arttırmaya, kiraları düşürmek üzere konut sayısını arttırmaya ve düşük gelirlilerin kolaylıkla konut sahibi olabilecekleri sosyal konut projelerine destek olmak için de İstanbul Büyükşehir'le Samsun Büyükşehir'i ortak projelerde buluşturmaya, bu sıkıntıyı çözmeye söz veriyoruz Samsunlular.” diye konuştu.

Özel, konuşmasında Nevruz Bayramı'nı da kutladı.

Cumhur İttifakı’nın rakiplerine yönelik tavırlarını eleştiren Özel, "Bizim de ittifakımızdan ayrılanlar oldu. Listelerimizden seçilip karşımızda yer alanlar oldu, çok ağır sözler söyleyenler oldu. Hep iki kelimeyle cevap verdik; 'Canları sağ olsun' dedik. Çünkü biliriz ki eski dosttan düşman olmaz. Geçmişte birlikte olduğumuz, yöneticileriyle anlaşamadığımız ama yakasındaki güneşi, gönlündeki güneşi gördüğümüz iyi insanlar, milliyetçi demokratlar, sosyal demokratlarla birliktedir. Haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlar bizlerle birliktedir.” şeklinde konuştu. (ANKA)