Özgür Özel: Bağış bizim için çok önemli; bütün para butlanda kaldı, buraya tam takır kuru bakır geldik

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YENİ Parti lideri Özgür Özel, yeni kurulan partinin Hazine'den yardım alamamasının yarattığı sıkıntıya işaret ederek, "Bütün para butlanda kaldı, biz buraya tam takır kuru bakır geldik" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, partinin kuruluşunun ardından ilk kez Halk TV'de gazeteciler Gökmen Karadağ, Kürşad Oğuz ve Bengü Şap Babaeker'in sorularını yanıtladı.

Mevcut yasal düzenlemeye göre, devlet yardımı alabilmek için ilk genel seçimde en az yüzde 3 oy alması gereken YENİ Parti'nin bütçe sıkıntılarını dile getiren Özel, bağışın önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bağış konusu bizim için çok önemli çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı, biz buraya tam takır kuru bakır geldik."