Özgür Özel: Beni ve arkadaşlarımı ihraç edebilirler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel milletvekilleri ile yapılan toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, “Beni de arkadaşlarımı da partiden ihraç edebilirler. Bu iş nereye giderse gider." dedi.

Toplantıya CHP’nin 138 milletvekilinden 96’sı katıldı. Özgür Özel 95 oyla CHP Grup Başkanı seçildi.

Özgür Özel'in toplantıdaki konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kullandığı ifadeler de dikkat çekti. Cumhuriyet'in aktardığı bilgilere göre Özgür Özel “Bu iş bitene kadar kendisine ‘Kemal Bey’ derim. ‘Genel başkan’ demem. Ama ona yapılan saygısızlıkları da tasvip etmem” dediği belirtildi.

Özgür Özel’in, Kılıçdaroğlu’yla görüşmeyi sadece en kısa sürede kurultaya gitme çerçevesinde yapacağını belirterek “Oturup görüşürüm. Görüşme hattı; partiyi belli bir şekilde kurultaya götürme olur” dediği kaydedildi. Kılıçdaroğlu ile yüz yüze bir görüşme olmazsa heyetler halinde de görüşülebileceği aktarıldı.

‘Beni ve arkadaşlarımı ihraç edebilirler'

Kılıçdaroğlu’nun partiyi ihraçlarla kurultaya götürme senaryosununda ele alındığı toplantıda Özel’in “İl başkanlarını değiştirirse seçilmişleri tanırız. Beni de arkadaşlarımı da partiden ihraç edebilirler. Öngöremediğimiz hiçbir şey yok. Bu müdahalelere karşı mücadeleyi bırakamayız” görüşünü paylaştığı öğrenildi. Bu senaryoda gerilimin yükselmesi ihtimaline karşı da Özel’in “Bu iş nereye giderse gider” diyerek kararlılığını gösterdiği kaydedildi.