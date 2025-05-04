Özgür Özel: Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaryosunu Sırrı Süreyya Önder yazdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in kendisine büyük bir anısını ve bir film senaryosunu yazdığını açıkladığını paylaştı.

Özel, yaptığı açıklamada, Sırrı Süreyya Önder’in "Bir Cumhuriyet Şarkısı" isimli bir filmin senaryosunu yazdığını ve kendisine bu süreci nasıl yazdığını anlattığını belirtti.

""Öldükten sonra bilsinler' dedi

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaryosunu, 1930’lu yılların Türkiyesi’nde sanatla devrim yapan bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın hikayesini konu ediyor.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığına göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Önder'in kendisine emanet olarak söylediği sözleri şöyle aktardı:

“Sırrı Süreyya’nın bir emaneti var, size söyleyeyim. Bana gelip dedi ki bir gün, ‘şu son filmi izledin mi?’ ‘Hangi filmi?’ dedim. ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’, dedi. ‘Hatırım için izle’ dedi. Ekrem Başkan ve Ahmet Özer’in de olduğu, MYK üyelerimizle gençlik kollarımızla birlikte izledik. Sonra ‘beğendin mi?’ diye sordu.

‘Ben ölene kadar bu sır sana emanettir, o filmin senaryosunu ben yazdım’ dedi. ‘Abi niye söylemiyorsun’ dedim. Sırrı Bey'in şeytanlaştırıldığı dönemdi. ‘Filmdekilerin emeğine yazık olmasın, öldükten sonra bilsinler’ dedi. O gün bugün bu sır bendeydi. Bugün sabahleyin birkaç kişiye söyledim.

“Niye bu sırrı bana emanet ettin?” dedim. Film Atatürk’ü anlatıyor. ‘O partinin ilk genel başkanını ben anlattım, son genel başkanına emanet edeceğim herhalde’ dedi.”