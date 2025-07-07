Özgür Özel, Bolu'daki otel yangını davasının ilk duruşmasına katıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin öldüğü, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin davanın ilk duruşmasına katılan Özel, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın ardından yapılan bilirkişi görevlendirmesinin sonucu yazılan raporun siyasi saiklerle hazırlandığını savundu.

Özel, sanıkların yargılanmaya başlandığını ancak esas sanıkların hakim karşısına çıkmadığını iddia ederek, "Bunun bir sorumlusu var o da Turizm Bakanı. Çünkü o izin vermiyor. Savcı diyor ki 'Benim şu kamu görevlilerini de yargılamam lazım', Turizm Bakanlığı izin vermiyor. Neden vermiyor? Çorabın söküğünü eline bir tutarsa çektikçe bana kadar gelir, bunu biliyor Turizm Bakanı. Bu işin en baş sorumlusunun o olduğunu ve ilk anlardan itibaren suçluluğun telaşı içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Bugün kamuoyunun, basının ilgisinin en üst düzeyde olduğunu, bunun adalet talep eden mağdurlar, aileler için büyük önem taşıdığını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Ancak Soma'da da böyle olmuştu. İlk gün aynen burada olduğu gibi 301 aileden birer kişi içeri alınmıştı. Mahkemenin önünde 4 kilometre kuyruk vardı. Herkes diyordu ki 'Unutursak yüreğimiz kurusun'. Yapılan blok duruşmaların tamamını takip etmiş biri olarak söylüyorum, 83 duruşmanın sonunda salonda 150 kişiydik. Sonra da ölen kişi başına 5,5 gün yattılar ve çıktılar. Şimdi Ayvalık'ta, Dikili'de yazlıklarında keyif çatıyorlar. İlk gün herkes sanıyordu ki 301 kere müebbet alacaklar, 5'er buçuk gün yattılar ve çıktılar."

Özel, "bu tür davalarda ilk gün bütün psikolojik, ahlaki üstünlüğün, salondaki her şeyin mağdurların lehineyken sonra bambaşka bir duruma evrildiği" değerlendirmesinde bulunarak, "Onun için benden söylemesi, birinci gün herkes gelir, herkes konuşur, herkes tweet atar, önemli olan bu süreci ilk günden son güne kadar takip etmek, sona gelirken her şey yavaş yavaş değiştiğinde oralarda bulunmak ve fikri takip yapmaktır. Bunu buradaki muhabir arkadaşlara söyleyecek halim yok, onlar büyük bir mesleki aşkla bunu yaparlar da bu davaların takip edilmesi noktasında görevlendirmeleri yapan İstanbul'da, Ankara'daki masalarının başında oturan medya kuruluşlarındaki kişilere hatırlatırım. Bütün siyasilere hatırlatırım, bütün sivil toplum örgütlerine hatırlatırım." ifadesini kullandı.

"En yakından bu davayı takip etmeye, ucu kime dokunursa dokunsun, nereye varırsa varsın suçluların cezalandırılmasına özen göstereceğiz. En kısa sürede en adil ve en etkin yargılamanın yapılmasını ümit ediyoruz" diyen Özel, başta ilin milletvekili olmak üzere deneyimli hukukçu vekillerin konuyu yakından takip edeceğini, kendisinin de davanın kritik günlerinde salonda bulunmaya çalışacağını kaydetti.

Özel'den 12 şehit verilen olaya ilişkin "ihmal" eleştirisi

Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Yaşanan olayda gerekli tedbirlerin alınmadığını savunarak eleştirilerde bulunan Özel, şu görüşleri paylaştı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin başı sağ olsun ancak kamuoyunun ve hepimizin, boş mağaraya bu kadar çok askerimizin birden girmesini, gerekli tedbirlerin alınmamış olmasını, öncesinde bir uzmanın bütün teçhizatıyla içeriye girip ölçüm yapması yerine her birinin aynı anda, tedbirsizlikle girip şehit olmasını milletin vicdanı kabul etmiyor. Devlete emanet 12 civciv ölse hesabı sorulur. 12 civcivi kaybetseniz insan, 'Ne yaptın ya can bunlar' der. Bunların hepsi aslan parçası Mehmetçikler ya da uzmanlar, erbaşlar, komutanlar. Bu kadar büyük sorumsuzluk ve tedbirsizlikle davranılmış olmasını aklım da almıyor, içime de sinmiyor, bu memlekette kimse de içine sindirmiyor. Tabii cenazeler kalktıktan sonra arkadaşlarımız konuyu Meclis zemininde de araştırılması için çaba içine girecekler ama ortada büyük bir ihmalin, büyük bir sorumsuzluğun olduğunu da görmek lazım. Bir kez daha yüreğimiz yanıyor ve bunu kabullenemiyoruz."

Bir gazetecinin, "CHP'de hareketli günler yaşanıyor, sizin yaptığınız açıklamadan sonra soruşturma açıldı, neler söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Özel, şunları dile getirdi:

"Soruşturmayı yargı sistemimiz açısından olumlu bulduğumu ifade etmek isterim. Soruşturma dün akşam saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açısından açıldı. Kendisini Türkiye Başsavcısı bilen ve hiç şüphe yok ki bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcısını ezerek, onun yetki alanına girerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yapması olası bir yetki ve hak aşımına karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının apar topar da olsa pazar günü akşam kendi yetki ve sorumluluk alanını korumaya yönelik olarak atmış olduğu adımı takdirle karşılıyorum. Bir soruşturma açılacaksa o soruşturmanın yeri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı idi. Bu açıdan iyi bir şeydir. Benim hakkımda soruşturma açarlar, fezleke düzenlerler o ayrı bir meseledir ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın önce Ümit Özdağ olayında Antalya Cumhuriyet Başsavcısı'nın, sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın yine Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı'nın yetkilerini tanımayıp, onlara mesleklerini öğretip, adeta onları paspas edip kendisini 'Ben ayrıcalıklıyım, ben Beyefendi tarafından görevlendirildim, ben hudut tanımam, sınır tanımam, İstanbul'un bu tarafına da bakarım bu tarafına da bakarım, Anadolu'ya da ben bakarım. Her yere ben bakarım' diyecek hadsizliğine bu kez fırsat vermedikleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nı tebrik ediyorum, doğru iş yapmış."

"Gelin sandığı kasımda koyalım, bu seçimi yapalım"

Gazetecilerin, Bekir Bozdağ'ın, "Bugün, sandığı getir, diye meydan okuyan Sayın Özel, umarım o gün sandığın gelmesine, Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olabileceği korkusuyla engel olmaya kalkışmaz" ifadelerini hatırlatması üzerine Özel, şunları söyledi:

"Biz dedik ki gelin 2 Kasım'da eğer kendinize güveniyorsanız... Erdoğan diyor ya 'Ben de anket yaptırdım', 'Bütün anketler bir yana ben de bir anket var birinci parti'. Ne ala. Gelin sandığı kasımda koyalım, bu seçimi yapalım, seçimden korkmamak şimdilik bir iştir, bu günlük bir iştir. 2 yıl vadeli bir iş değildir. Bekir Bozdağ seçimden korkmuyor ama 2 yıl vadeli korkmuyor. Kasımdan korkuyor, önümüzdeki nisandan korkuyor, '2 yıl geçsin 2027 gelsin o zaman biz seçimden korkmayız inşallah' diyor. O gün gelince de korkacaklar, kaçamayacaklar ama milletin o günü beklemeye tahammülü yok, o yüzden benim de böyle bir tavizim olamaz, kusura bakmasınlar."