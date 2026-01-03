Özgür Özel: Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump'ın kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun fotoğrafını paylaşmasının ardından hem ABD'ye hem de Erdoğan'a tepki gösterdi.

Özgür Özel, Erdoğan'ın Maduro'ya yapılanlara karşı sessiz kaldığını savunarak, "İşte sizin demokratlığınız da dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, açıklamasında Maduro'nun ABD gemisinde çekilen fotoğrafı ile Erdoğan ile Maduro birlikte çekilmiş fotoğrağrafını beraber paylaştı.

"Bu fotoğrafa iyi bak Erdoğan"

Özel'in sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı açıklaması şu şekilde:

"Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan!

“15 Temmuz’da beni ilk arayan Maduro’ydu” diyordun.

“Maduro kardeşim, dik dur, yanındayız” diye seslenip, destek gönderiyordun.

Maduro, adil olmayan seçimler yaptığında, kendi halkına adaletsiz davrandığında “kardeşim” diyerek arkasında duruyordun. O zaman da yanlış yapıyordun.

Ama dostun Trump geldi, uluslararası hukuku çiğneyip kardeşin Maduro’yu yatak odasında eşiyle birlikte aldı, elini gözünü bağlayıp götürüyor.

Şimdi ne hazindir ki; bu fotoğraf karşısında susuyorsun.

Demokrasiyi savunman gerektiği zaman Maduro’yu savunuyordun, şimdi dünya düzenini savunman gerektiğinde, suskunluğunla, Trump’ın başka bir ülkeye darbesini savunuyorsun.

Çünkü muhtaç hissettiğin Trump’tan çekiniyorsun.

İşte sizin demokratlığınız da dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!"