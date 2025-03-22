Özgür Özel: Bu gece her yerdeyiz, Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'deki İBB binasında açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, "Bu gece her yerdeyiz" dedi. Özel açıklamasında Pazartesi günü kimsenin iş bırakmamasını istediğini, herşeyin normale dönmesini istediğini belirterek, "Bu gece her yerdeyiz. Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, çok kötülük olursa Taksim..." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Saraçhane'de buluşuyoruz. Gecenin seyrine göre Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, çok çok kötülük olursa Taksim, belki bir başka yer. Bugün biz, polisimize dokunmadan, hiçbir evladımızın saçının teline zarar gelmeden meydanlardayız, sokaklardayız. 3 gündür uyumadığımız gibi bugün de uyumayacağız.

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