  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel: Bundan sonra sokaklardayız!
Takip Et

Özgür Özel: Bundan sonra sokaklardayız!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de toplanan vatandaşlara hitap ediyor...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel: Bundan sonra sokaklardayız!
Takip Et

Özgür Özel konuşmasının başında, polise tepki göstererek "Burayı provoke etmeyin' tepkisinde bulundu.

Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"İstanbul Valisi Davut Gül'e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur. İl başkanımız valiye ulaştı. Buradaki durumu anlattı. Kendisi de gaz sıkılmaması yönünde talimat verdiğini söyledi. Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.

 

Ayrıntılar geliyor... 

Gündem
Erzincan'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Erzincan'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Yavaş muhalefete çağrı: Yan yana gelmemiz zorunluluk halini almıştır
Yavaş muhalefete çağrı: Yan yana gelmemiz zorunluluk halini almıştır
İBB Meclisi'nden olağanüstü toplanma kararı
İBB Meclisi'nden olağanüstü toplanma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diploma ve yolsuzluk iddialarına muhalefet yanıt veremiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diploma ve yolsuzluk iddialarına muhalefet yanıt veremiyor
İşte Murat Ongun’un gözaltına alındığı an...
İşte Murat Ongun’un gözaltına alındığı an...
CHP'den İmamoğlu kararı: 35 ilde miting düzenlenecek
CHP'den İmamoğlu kararı: 35 ilde miting düzenlenecek