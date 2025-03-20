Özgür Özel: Bundan sonra sokaklardayız!

Özgür Özel konuşmasının başında, polise tepki göstererek "Burayı provoke etmeyin' tepkisinde bulundu.

Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"İstanbul Valisi Davut Gül'e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur. İl başkanımız valiye ulaştı. Buradaki durumu anlattı. Kendisi de gaz sıkılmaması yönünde talimat verdiğini söyledi. Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.

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