Özgür Özel, Bursa'da semt lokantası açılışına katıldı: Yerel yönetimler üzerinden sorunlara çare arıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin semt lokantası açılış törenine katıldı.

Özel’e, Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, İlhan Uzgel ve Zeliha Aksaz Şahbaz, milletvekilleri Kayıhan Pala ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey eşlik etti.

Özel, açılışta yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Emeklilere bu aya kadar 10 bin lira veriyorlardı. Şimdi 12 bin 500 lira veriyorlar ve bunu sanki zam yapmış gibi gösteriyorlar. Merkezi yönetim insanları yoksulluğa, açlığa mahkum edince, bütün sorunları çözemesek de yerel yönetimler üzerinden sorunlara çare arıyoruz. Bunlardan birisi, ilki İstanbul’un ilçelerinde hayata geçen, ardından tüm belediyelerimize hızla yayılan kent lokantaları, halk lokantaları. Bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin söylediği ismiyle ‘Semt Lokantası’ olarak karşımıza çıkıyor. Bugün, burada Sayın Bozbey tarafından Büyükşehirin ilk semt lokantası açılıyor. Dört kap sıcak yemeğin 60 liraya verileceği, dışarıda yemek yemek zorunda kalanların bir nebze olsun ucuza, sağlıklı, besin değeri yüksek iyi yemeğe ulaşabilecekleri bir seçenektir. Bunun için Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum.

"Yıl sonuna kadar bu sayı dörde çıkacak”

Sayın Başkan ifade ediyorlar; ‘Yıl sonuna kadar bu sayı dörde çıkacak ve hızla artacak.’ Türkiye’de gücü yeten bütün CHP’li belediyelerde bu hizmet ortaklaşacak. Önümüzdeki günlerde tabelasıyla, ismiyle tek tipleşecek. Bu lokantadan gelip karnını doyuracak olanlara şimdiden ‘afiyet olsun’ diyoruz. Hali vakti yerinde olanlara şu çağrıda bulunuyoruz: Bu lokantalara mutlaka askıda yemek uygulamasını da getiriyoruz. Cebinde buna katkı sağlayabilecek parası olan birisi gelip kendi tarif ettiği kişilere ücretsiz yemek yeme imkanı yaratabilir. Bu dayanışma için de herkese çağrıda bulunuyorum.

"Türkiye’nin makus talihini değiştirmeye, Atatürk’ün partisini iktidar yapmaya yürüyoruz”

Üç gündür Bursa’dayım. Çok yüksek oylarla seçilen bütün belediye başkanlarımızın ilk 100 günlük icraatları sonucunda halkta büyük teveccüh uyandırdıklarını gördüm. Bursa’da bir tane, ‘Niye CHP’ye oy verdim. Pişmanım’ diyen görmedim. Ama ‘Helal olsun. Hakkımı, oyumu helal ediyorum’ diyenleri gördüm. Size hizmet etmeye, halkçı belediyeciliğe, şeffaf, israftan uzak, hizmet odaklı, halk odaklı belediyeciliğe devam edeceğiz. Belediyecilikte destan yazmaya, belediyecilikte tarih yazmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin makus talihini değiştirmeye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapmaya yürüyoruz.”

Özel, konuşmasının ardından kurdele keserek lokantanın açılışını yaptı, ardından içeride yemek yedi. (ANKA)