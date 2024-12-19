Özgür Özel: Bütün Türkiye'ye ibret-i alem olsun diye açıklıyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi’nde yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Gezi tutukluları Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüşen Özel, yargı kararlarının siyasi saiklerle alındığını vurguladı.

“45 kişiyi öldürenleri serbest bırakıyorlar”

Atatürk Havalimanı’nda 45 kişinin hayatını kaybettiği IŞİD saldırısıyla ilgili tahliye kararını eleştiren Özel, iktidarın adalet mekanizmasını siyasi amaçlarla kullandığını belirterek “45 kişiyi öldürenleri serbest bırakıyorlar, hiçbir suçu olmayan insanları burada tutuyorlar. Osman Kavala’nın karşı hücresinden çıktı saldıkları IŞİD’liler. Suriye’de Tayyip Bey ile el sıkışıldı diye suçsuz insanların karşı hücresindeki katiller serbest kaldı. Bu adaletsizlik son bulana kadar mücadele edeceğiz.” dedi.

“Bütün Türkiye'ye ibret-i alem olsun diye açıklıyorum”

Ziyaretinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in durumuna da değinen Özel, 50 gündür iddianame hazırlanmamasını eleştirdi. Özel, Özer’in tamamen asılsız suçlamalarla cezaevine konulduğunu belirterek “Şöyle bir şey yaptılar; Bugün bütün Türkiye'ye ibret-i alem olsun diye açıklıyorum ki Ahmet Özer'in tam 12 yıl boyunca geriye gitmişler. 01.01.2012'den bugüne bütün telefon görüşmelerine bakmışlar. Hepsini çıkarmışlar. İçlerinde geçmişte suç işlemiş, herhangi bir örgütle bağlantılı olabilecek 12 kişiyi seçmişler, suç icat etmeye çalışıyorlar. Ahmet Özer’in 12 yıllık telefon görüşmelerini taramışlar, biber salçası satan bir esnaf, kızının evinin kiracısı ya da bir editörle yaptığı görüşmelerden suç yaratmaya çalışıyorlar. Gizli tanık ifadeleriyle bir iddianame inşa etmeye çalışıyorlar ama 50 gündür bir sonuç çıkmadı. Bir an önce iddianamenin hazırlanmasını ve Özer’in serbest bırakılmasını talep ediyoruz.” dedi.

“Anayasa’nın A’sını ağızlarına alıp konuşamazlar”

Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına rağmen siyasi tutukluların serbest bırakılmamasını eleştiren Özel, iktidarın hukuku çiğnediğini ifade ederek “AİHM kararı var Kavala için, AYM kararı var Can Atalay için. Bu kararlar uygulanmıyor. Şimdi ise anayasa değişikliği görüşmeleri için bizimle konuşmak istiyorlar. Anayasa’nın A’sını ağızlarına alıp nasıl konuşacaklar? Adaleti bu kadar çiğneyip sonra bizden anayasa için destek beklemek, tam bir samimiyetsizlik örneğidir.” diye konuştu.

Gezi tutukluları: “Hepimizin yerine yatıyorlar”

Gezi Parkı tutuklularının adalet mücadelesinin sembolü haline geldiğini söyleyen Özel, bu davaların haksız olduğunu ifade etti. Özel “Gezi’de yatan herkes hepimizin yerine yatıyor. Oradaydık, doğayı savunduk, kamu yararını koruduk. Ancak bu insanlara olmayan suçlar yüklenerek cezalandırmaya çalışıyorlar. Bu hukuksuzluk karşısında mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerine yer verdi.

“Tayfun Kahraman’ın sağlık durumu endişe veriyor”

Tayfun Kahraman’ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Özel, Anayasa Mahkemesi’nin bir an önce hak ihlali kararı vermesi gerektiğini belirtip “Tayfun Kahraman’ın ciddi sağlık sorunları var ve cezaevinde kalması bu sorunları derinleştiriyor. AYM’den karar bekliyoruz. Ancak ne yazık ki hukukun böylesine çiğnendiği bir ortamda bu süreçlerin ne kadar süreceğini bilmiyoruz.” dedi.

“IŞİD’lileri serbest bırakıyorlar, Kavala’yı yedi yıldır tutuyorlar”

IŞİD’lilerin serbest bırakılmasıyla ilgili detayları paylaşan Özel, tahliyeleri siyasi gerekçelere bağladı. Özel “Atatürk Havalimanı’nda 45 kişiyi öldürenler, Yargıtay kararıyla serbest bırakıldı. Gerekçe: Suriye’deki konjonktür değişmiş. Ama aynı Yargıtay, Can Atalay’ı serbest bırakmıyor. Osman Kavala’yı yedi yıldır burada tutuyor. Bu hukuksuzlukla mücadele etmezsek bize de yazıklar olsun.” diye konuştu.

“Adaleti çürüttüler, mücadele edeceğiz”

Özel, ziyaretini “Bu adaletsizlik, Türkiye’de hukukun nasıl çürütüldüğünü gösteriyor. Herkesin adil yargılanma hakkına kavuştuğu bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç kimse yalnız değil.” sözleriyle tamamladı.