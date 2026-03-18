Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Bakan Akın Gürlek'e 'Mal varlığını açıkla' çağrısı yapan Özgür Özel, Gürlek'in kendisine söylediği "Yargıya gitsin" sözleri hatırlatarak "Hazırlanan suç duyurusunun yarın sabah 09.05'te UYAP sistemine yüklenerek resmi makamlara teslim edilecek. dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de Seda Selek, Fikret Bila ve Kürşad Oğuz’un sorularını yanıtladı. Özgür Özel Adalet Bakanı Akın Gürlek’in malvarlığı hakkındaki açıklaması ile ilgilyi olarak “Bir iddiayı yalanlamanın basit bir yolu var. Hatta ben o kadar iddialıyım ki bu konuda basın toplantısının sonunda da arkadaşlara dedim. Türkiye’deki tapu sorgusu yapmaya yetkili herhangi bir yerden, bütün tapu daireleri, belediye başkanlıkları, ilgili ilçe belediye başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlıklarından ve hatta en basiti Çevre, Şehircilik Bakanlığı’ndan bunlara bakılır. Ben ‘Duydum, böyle bir tapu var’ demiyorum. ‘Bu işlemin ID numarası’ diyorum. Bu şu demek; ben mesela şimdi tutup da ‘Sayın Selek’in TC numarası budur’ diyorsam, değilse ‘Bunlar hayal mahsulü, yalan’ demeyecek. ‘Benim TC bu’ diyecek veya ‘O TC başkasına ait’ diyecek. ‘O TC’yi girdik, bakın hiçbir şey çıkmıyor’ diyecek” dedi.

'Benim iddialarımın hiçbiri duyum şeklinde değil"



“Benim kendisiyle ilgili iddialarımdan hiçbiri böyle ‘Duydum, yaptım, ettim’ değil. Olunca söylüyorum. Mesela yat meselesi duyduğumuz bir konu ama ispata muhtaç bir konu. Ama şu ID numarası, bir numaralı örnek; ‘Akın Gürlek’e ait İstanbul Kartal’da Esentepe’de İnönü Caddesi 151-D’de 106 661 ada numaralı, 551 parsel numaralı Avrupa Konutları’nda bir daire.’ Emsal değeri de 26 milyon 250 bin lira. ‘Bu yok’ diyecek. ‘Bu ID bana ait değil’ diyecek. Bugüne kadar ben şimdi devletin elinde bu sorgunun imkanının olduğu 12 tane tapu söylemişim, dört tane de sattığını söylemişim. Biri yanlış olacaktı da bu vakte kadar beni tutacaklardı. Beyefendiye destek atan iki kişi var. O da kendisine destek değil, bana husumet. Biri Süleyman Soylu. Tweetini retweet etmiş. Hani Süleyman Soylu diyordu ya… O dedikten sonra dünya kadar AK Partili’yle her türlü münasebetimiz oluyor. Hani demişti ya ‘Bundan sonra Özgür Özel’e selam veren bizden değildir.’ Kendini dinleyen kimse olmadı. Akın Gürlek’e selam veren bir kendisi var. Bir de MHP’de bir genel başkan yardımcısı var, onun da kişisel husumeti var bizimle. Başka bir derdi yok. Yüksek yargı çevreleri, Ankara çalkalanıyor. ‘İddialar zaten vardı, ispatlandı’ diye. (Siz bu açıklamalardan sonra özellikle iktidar kanadından geri bildirimler aldınız.) Şöyle; AK Parti’deki temel duygu ‘Biz bu yükü taşıyamayız’ şeklinde. Yargıdaki temel söylem, ki bunu ben biraz önce yayın öncesi sizlere de söyledim. Duyuyor musunuz, görüyor musunuz, Ankara’da konuşuluyor diye. Yargı çevrelerindeki temel söylem; ‘Söyleniyordu, ispatlandı.’ Ortak laf; ‘Böyle yalanlama olmaz.’ Yalanlama ne? ‘Bunlar hayal mahsulü’ diyor. ‘Ben terörle mücadele eden bir kişiydim’ diyor. Ezbere bak. ‘Bu beni yıpratmaya ve hedef göstermeye yöneliktir.’ Yahu terörle mücadele eden kişilerle ben dün akşam iftarda beraberdim. Kolunu vermiş, ayağını vermiş, evladını vermiş. Hep beraber kucaklaştık, hepsinin taleplerinin vücut bulduğu 18 kanun teklifi var. Senin partin tarafından Meclis’te bekletiliyor. Sen terörle mücadele eden kişiye sahip çıkacaksan o sahip çıkılacak adam sen değilsin. 16 tane tapu biriktirmiş adam. Ömrü boyunca aldığı bütün maaşların 10 katına kadar daire ya da satılmış daire bulunan. Daha bunun yanında ayrıca şey bundan ibaret değildir, biz de veriyoruz. Onun verdiğinin aynısını ben de veriyorum mal beyanı olarak kendimin, eşimin, kızımın. Varsa tapular, varsa arabalar, TL ve döviz bazındaki bütün mevduat hesapları, takı varsa takı, pırlanta varsa pırlanta, altın varsa altın gramı gramına. Hepsini sorar devlet. (Mal varlığını verdiğini belirtiyor.) İşte kendisi açıklasın mal varlığını.”