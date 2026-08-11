Özgür Özel, çerçeve yasa oylaması öncesi milletvekillerine ne dedi?

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Meclis'te çerçeve yasa oylaması öncesinde Özgür Özel, Yeni Partili vekillerle kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda milletvekillerinin yasaya ilişkin görüşleri ele alındı.

Yasaya "evet" oyu vermek isteyen vekillerin toplantıda sessiz kaldığı, bir milletvekilinin ise "Hepimiz 'evet' diyelim" önerisini getirdiği belirtildi.

Nefes yazarı Deniz Zeyrek, toplantıda yaşananları köşesine taşıdı. Zeyrek, Özel'in milletvekillerini oy konusunda serbest bıraktığını ve "En az 35 'evet' oyu olursa iyi olur" dediğini aktardı.

Zeyrek, şunları kaydetti:

"Özel, yasa teklifinin genel kurul görüşmeleri öncesinde TBMM Grubunu basına kapalı şekilde topladı. Toplantıda milletvekilleri 'hayır' isteyen seçmenlerin mesajlarının çokluğuna dikkat çekti. Mahmut Tanal referandum yapılmasını, kararın halka sorulmasını önerdi. Yasaya 'evet' oyu verilmesi gerektiğine inanan milletvekilleri sessiz kaldı. Bir milletvekili “Genel Başkan ‘evet’ diyorsa Yeni Parti ‘evet’ demiş sayılır. O zaman hepimiz ‘evet’ diyelim, topyekûn hareket etmiş olalım” önerisinde bulundu.

Toplantı sonunda Özel kararı milletvekillerine şöyle tebliğ etti: 'Partinin Grup yöneticileri, MYK üyeleri ‘evet’ oyu kullansın. Diğer arkadaşlar, seçim bölgesindeki seçmenlerin talebini dikkate alarak oy kullansın. Ancak en az 35 ‘evet’ oyu olursa iyi olur.'"