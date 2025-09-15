Özgür Özel CHP Genel Merkezi’nde: Gözler Ankara'da, kritik MYK başladı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan ve birleştirilen davanın beşinci duruşması, bugün görülüyor. Karar çıkması beklenen davada “mutlak butlan”a hükmedilmesi halinde CHP’nin mevcut yönetimi görevden uzaklaştırılabilecek.

Kritik MYK başladı

102 yıllık tarihinin en kritik günlerinden birini yaşayacak olan CHP'de gözler Ankara Adliyesi'nden gelecek karara çevrildi. CHP yönetiminin, İstanbul İl Başkanlığı'ndakine benzer olası bir polis müdahalesine karşı üç bin gaz maskesi, limon, bisküvi ve makarna stoğu yaptığı öğrenilmişti.

T24'ten Ceren Bayar'ın aktardığına göre CHP Genel Merkez yöneticileri, CHP kurultayında şaibe olduğu iddiasıyla açılan davanın duruşmasının görüldüğü saatlerde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında olacak. Genel merkeze saat 09:40'ta gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10:00’da başlayan MYK toplantısının ardından mesaisine genel merkezde devam edecek.

CHP Genel Başkanı Özel ve kurmayları, mahkeme kararını genel merkezde bekleyecek. MYK toplantısında, olası "mutlak butlan" kararı karşısında atılacak adımlar konuşulacak.