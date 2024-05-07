Özel-Bahçeli görüşmesinde asgari ücret başlığı: 'Temmuz'da zam yapılması gerektiğini konuştuk'

CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısındaki konuşması öncesi, partiye üye olmak isteyen dördüzlere kürsüde rozet taktı.

Özel'in , ardından CHP’ye katılan eski İYİ Parti GİK üyesi Bahadır Erdem’e rozet taktı.

Gündemdeki başlıkları değerlendiren Özel, bugün TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı ancak sonrasında açıklama yapılmayan görüşmede konuşulanları aktardı. Özel "Gayet olumlu ve verimli geçti. Seçim sonuçlarını değerlendirdik, dış politikayı nasıl gördüğümüzü anlattık. Bahçeli ile asgari ücrete zam talebini, Temmuz'da zam yapılmasını gerektiğini konuştuk" dedi.

"Yasal düzenlemeyi hep beraber yapmak üzere çağrıda bulunuyorum"

Gündeme dair konuşan Özel şunları söyledi:

"27 mayıs darbesine ilişkin idam kararlarını ortadan kaldıran Menderes’in Zorlu’nun idam kararlarını yok sayan bir yasal düzenlemeye imza atmıştık, şimdi 2024 yılında, 52 yıl önce karıncayı incitmemişlere, anayasal düzeni savunanlara, 12 Mart darbesinin muhtırasının anaysa yaptığı tahribata itiraz edip anayasayı savunanlara anayasayı ortadan kaldırmak iftirasıyla idam cezası verilen o kararı ortadan kaldıracak bir yasal düzenlemeyi hep beraber yapmak üzere çağrıda bulunuyorum.

"Ne Pehlivan ne bir başka gazeteci yalnız değildir"

Akın Gürlek adaletin katilidir ve TC’de sipariş kararlarla mahkeme mahkeme gezdirilip adaletin giyotini olan biri şimdi Adalet Bakan Yardımcısı’dır ve halen daha gazetecilerle uğraşmaktadır. Şunu bilsin ne Barış Terkoğlu ne Pehlivan ne bir başka gazeteci yalnız değildir. Kimsenin arka bahçesi olmayan bu özgür gazetecileri onların basın özgürlüğü hakkını eleştirmek hakkını ki beni eleştirmetedirler zaman zaman sonuna kadar savunuyoruz ve biz onların tam arkasındayız.

1 Mayıs tutuklamalarına tepki: Suçluların mağdur, mağdurların suçlu ilan edildiği bir süreçteyiz!"

"Taksim 1 Mayıs’ta emekçilere kapatıldı"

Taksim 1 Mayıs’ta emekçilere kapatıldı. Oradaydık orada AYM kararına rağmen örülen utanç duvarını gördük. Türkiye Cumhuriyeti’nin en kıymetli tarihi hazinelerinden biri olan surların önüne İstanbul’a yıllar önce su taşıyan tarihi kemerlerin önüne aralara TOMA’ları dizerek önüne polisimize dizerek orayı bir utanç duvarı haline getirdiler. Bu utanç duvarı maalesef tarihe geçti. O utanç duvarı bu iktidar gidip bu ülkeye özgürlükler geldiğinde Türkiye demokrasisinin o kara günü anılırken hep hatırlanacak. O gün birileri Anayasa’ya uymadılar. Anayasaya uymadıkları için emekçileri içeriye almadılar. Girmek isteyenler karşılarında kendileri de birer emekçi olan polisimiz kanunsuz bir emirle karşı karşıya getirildi. Gösterilen anlayış kıymetliydi ama ardından 49 yurttaşımız 1 Mayıs günü orada yaşananlar üzerine tutuklandı. Suçluların mağdur mağdurların suçlu ilan edildiği bir süreçteyiz! Gençlerin serbest bırakılmalı. Milletten kanuna uymasını isteyenlerin önce Anayasa’ya uyması gerektiğini hatırlatıyorum.

Mehmet Şimşek çıkışı

Ekonomide yüzde 18’den 8’e inen şu an yüzde 10 olan mobilyadaki eğitim harcamalarındaki konaklamadaki ve daha Mehmet Şimşek’in aklındaki pek çok başlıkta liste oyunuyla KDV 10’dan 20’ye çıkarılıyor. Bu seçim öncesi ‘KDV artışı planlamıyoruz’ lafının laf oyunu olduğunu, liste hileleriyle KDV artışının gündemde olduğunu ve doğrudan vatandaşın cebine Mehmet Şimşek’in el atmak üzere olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu memlekette verdilerin yüzde 76’sı yani 4 lira verginin 3 lirası dolaylı vergilerden alınıyor. Yani fabrikatörle işçisi aynı vergiyi ödüyor aynı ürünü alınca. Vergilerin yüzde 75’i dolaylı vergiyle alınıyorken doğrudan vergilik yüzde 25’in de yüzde 15’lik kısmı çalışanların maaşından doğrudan kesilerek alınıyor. Geriye sadece 10 liralık verginin 1 lirasını gerçekten kazançtan verilen vergiler oluşturuyor. Bu kadar holding toplam verginin onda birini verirken bu kadar işçi bu kadar memur bu kadar yoksul yüzde 90’ını veriyor. Bu adaletsiz düzene isyan ediyoruz isyan ediyoruz isyan ediyoruz!

Büyük emekli mitingine davet

CHP olarak bütün emeklileri ve onlara destek vermek isteyen herkesi 26 Mayıs Pazar günü Ankara’daki büyük emekli mitingine davet ediyorum. Söz verdik, onlar yıllarca bu memlekete hizmet ettiler, alın teri döktüler, nasırlı elleriyle hizmet ettiler şimdi onları unutamayız, herkes bir gün emekli olacak, emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak.

"Bu arada Mehmet Şimşek yüksek enflasyonla maaşları kemirterek, alım gücünü düşürterek harcamaları kısıp tüketimi düşürüp enflasyonu düşürecek bir yöntem arıyor, krize tuhaf yöntemlerle çare arıyor. Bir zamanlar IFM’yi bitirdik diyenler şimdi, görünmez IMF programı! IMF’ni yap dediklerini hepsini vatandaşa kendi kendilerine yağıyorlar. Güya IMF yok ama hayaleti var. Program Mehmet Şimşek’in gulyabani programıdır. Ey Mehmet Şimşek IMF’nin hayaleti hep emekçinin penceresinde dolanıyor, hep işçinin kapısına dayanıyor, şu gulyabaniyi biraz da zenginlere götür be kardeşim.

Ayşe Ateş bundan sonra her anlamda görünür desteğimizden memnun olacağını söyledi. Biz de kendisine hakikate ulaşılana kadar kendisine onun yüreği soğuyana kadar evlatlarının babasının kanı yerde kalmayana kadar arkasında olduğumuzu söyledik. Bir kez daha bunu ifade ediyoruz.

Mülakat tepkisi

Mülakatı kaldırmayız diyor. Ecevit KPSS’yi getirerek 'kim başarıyorsa o atansın, haksızlık kalksın, kul hakkı kalksın' demişti ve o kuralı getirmişti. Bu arkadaşlar müfredat getirerek ayrımcılığı, partizanlığı kurumsallaştırdılar, itirazlardan sonra söz verdiler, oy topladılar ama şimdi mülakatı kaldırmıyorlar, 80 bin atama beklenirken 20 bin mülakatla atama söylediler. Bütün gençlerin umutlarını kırdılar. Ailesini yasa boğdular! Biz atanamayan değil atanmayan her bir öğretmenimizin arkasındayız, mücadeleleri mücadelemizdir.

Bahçeli görüşmesinde ne konuşuldu?

Biz 6 ay önce siyasette yeni bir yol açtık. Ve doğruları sürdürerek geçmiş hatalarımızdan ders alıp terk ederek toplumdaki değişim dönüşüm talebini görerek tam bir birlik ve beraberlik halinde büyük bir mücadele verdik. Bu yolculuğun ilk sınavında ikinci yüzyılın ilk seçimlerinde CHP’yi birinci parti yaptık. Şimdi hedeften sapmadan aynı yolda çok daha güçlü olarak ve özgüvenli bir biçimde yürümeye devam ediyoruz. Bizi bugüne taşıyan yolun rotasından milim sapmadan Türkiye İttifakı’nı büyüterek, ne yaptığımızı bilerek, muhafazakar, milliyetçi Kürt demokratları Türkiye’nin bütün demokratlarını sosyal demokratlar olarak kucaklayarak yolumuza devam ediyoruz.

Seçimden sonra asla şımarmadan kibre kapılmadan ilerliyoruz. Birinci parti olmanın meshuliyetiyle tüm siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüştük görüşüyoruz görüşmeye devam edeceğiz.

Bugün Bahçeli’den dün talep ettiğimiz randevumuz saatler içinde karşılanarak bizleri kabul ettiler. Kendisiyle gayet olumlu verimli geçen bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak bir açıklama yoksa görüşme taraflardan kendi ifadelerini paylaşabileceklerini ancak verilen cevapları paylaşmayacakları bir anlayışla sürmelidir. Erdoğan görüşmesinde, 'efendim gizli kapaklı ne konuştunuz.' Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanlığı'nın en üst görevlerinde bulunmuş bir büyükelçinin devlet geleneklerine uygun tutulmuş notları parti arşivine girmiştir. Önümüzdeki dönem benden sonra görev yapacak genel başkanlarımıza aktarılmak üzere ilgili biriminde muhafaza edilmiştir. Kayıt dışı siyasete itiraz eden anlayışımızla bütün bilgiler merkez yönetim kurulumuzla PM ile paylaşılmıştır. Ancak bizim neler söylediğimizi, söyledikten sonra ne cevap aldığımız, o konuda onu söylemek bizim işimiz değildir. Ancak onu beklemek, onu izlemek o konuda iyimser ihtiyatlı bir iyimserlikle beklenti içinde olmak bizim pozisyonumuzdur.

'Ayakta bekleterek bir açıklama yapmayı doğru bulmadım'

Bugün Bahçeli ile yaptığımız görüşmeden sonra, nezaketle bana 'açıklama yapabilirsiniz' dediği halde ben kendisini orada grubunun kapısı önünde ayakta bekleterek bir açıklama yapmayı doğru bulmadım. Ve görüşmede görüşülen her hususu bu kürsüden paylaşacak değilim ancak Bahçeli ile seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiğimiz, kendisinin değerlendirmelerini memnuniyetle dinlediğimiz, tebriklerini kabul ettiğimiz ve bundan sonraki sürece dahil olarak da son derece yapıcı bir şekilde bu değerlendirmeleri gerçekleştirdiğimizi paylaşabiliriz.

"Asgari ücrete zam yapılmamasının yaratacağı sıkıntıyı konuştuk"

Ancak Sayın Bahçeli'yle seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiğimizi, tebriklerini kabul ettiğimizi paylaşabilirim. Dış politikada, Kıbrıs ve Filistin konuları başta olmak üzere hangi gözle gördüğümüzü kendimizle paylaşma, CHP'nin burada anamuhalefet partisi olduğunu, ancak yurt dışında Türkiye partisi olduğunun altını bir kere daha çizdim. 10 bin liralık emekli maaşıyla geçinmenin imkansızlığı konusunda görüşlerimizi ifade ettik. Asgari ücrete temmuzda zam yapılmamasının yaratacağı sıkıntıyı karşılıklı konuştuk. Atanmayan öğretmenlerden staj mağdurlarına, kademeli emeklilikten uzman çavuşların sorunlarına kadar pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerinin pek çok husustaki olumlu katkıları ve elbette farklı düşündüğü konuları dikkatle dinledik, not aldık.

Adaylık açıklaması

Geçmişte yaptığımız hataları tekrar etmeyeceğimizi söylemiştim, bu genel başkan için de öyledir yardımcıları için de öyledir üyeleri için de öyledir. Hazır birinci partiyken işler yolunda gidiyorken bir seçim yeni geride kalmışken gelecek seçime daha zaman varken aday tartışması dostumuz tarafından iyi niyetle yapılsa da bazı kötü niyetliler tarafından kışkırtılmaya çalışsa da hiçbirimize faydası olmayan bir tartışmadır. Buradan gelecek seçim için şimdiden aday tartışmaları başlatmanın CHP’nin ivmesini düşürmek ona çelme takmaktan başka bir gayesi yoktur.

CHP Genel Başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak CHP’nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, CHP’nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermesi gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun.

Bundan sonraki süreçte hepimizin ortak doğrusu bu parti için omuz omuza yan yana bu partinin hiçbir değerinden korkmadan popülerleşeni kıskanmadan, güçleneni destekleyerek yanlışımızı uyararak örterek doğrumuzu alkışlayarak bu partinin bu gruptaki, bu partinin tüm belediyelerindeki her birisi bu partinin evladı olan yıldızlarını bu partinin evlatlarını güçlendirerek bu partiyi güçlendirmek boyumuzun borcudur. CHP kendi evlatlarından korkmaz, birileri istiyor diye birbiriyle uğraşmaz, CHP’liler bilir ki hepsinin ortak görevi birlik ve beraberlik halinde Cumhuriyetin birinci yüzyılının ilk yerel seçimlerini nasıl kazandıysa ilk genel seçimlerini kazanmak gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini birinci partisi yapmaktır."