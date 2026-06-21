Özgür Özel, CHP'den istifa eden Cemil Tugay'a "Bunlar bunu hak ediyor" dediği iddiasını reddetti
CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, Özgür Özel’in istifasının ardından kendisine “Eline sağlık, bunlar bunu hak ediyor” dediğini öne sürmesinin ardından Özgür Özel’den yalanlama geldi. Özel, söz konusu ifadeyi kullanmadığını belirterek, Tugay’ın partiye geri dönmesinden yana olduğunu söyledi.
CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın “Özgür Özel 'le istifanın ardından görüştük, ‘Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor’ dedi” dediği iddia edildi.
"Bugün bile görüşüm partiye geri dönmesi yönündedir"
Özel'den, "Ben istifasına rızam olmadığını söyledim. ‘Bunlar bunu hak ediyor’ demedim. Yalnızca konuşma biterken, ‘Yapacak bir şey yok, hayırlısı olsun’ dedim. Bugün bile sorsa görüşüm, geri dönmesi yönündedir” yanıtı geldi.
Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Özel, bu cümleyi kurmadığını belirtti.
Saymaz'ın aktardığına göre, Özel'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“Ben Tugay’ın istifasına engel olmak için İzmir il başkanımıza belediye başkanları grubuna ‘hiçbir başkanın istifasına rızamız olmadığı’ yönünde mesaj attırdım. İstifadan önce Tugay’ı üç kez aradım. İstifa twitinden sonra beni aradı. Partiye ve bana bağlı olduğunu söyledi. Ben istifasına rızam olmadığını söyledim. ‘Bunlar bunu hak ediyor’ demedim. Yalnızca konuşma biterken, ‘Yapacak bir şey yok, hayırlısı olsun’ dedim. Bugün bile sorsa görüşüm, geri dönmesi yönündedir.”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın istifasından sonra Özgür Özel tarafından kendisine “Eline sağlık, bunlar bunu hak ediyor” denildiği iddiasını Özel’e sordum.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 21, 2026
Özel, bu iddiayı reddetti ve şöyle dedi:
“Ben Tugay’ın istifasına engel olmak için İzmir il başkanımıza…