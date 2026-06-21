Özgür Özel, CHP'den istifa eden Cemil Tugay'a "Bunlar bunu hak ediyor" dediği iddiasını reddetti

CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın “Özgür Özel 'le istifanın ardından görüştük, ‘Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor’ dedi” dediği iddia edildi.

"Bugün bile görüşüm partiye geri dönmesi yönündedir"

Özel'den, "Ben istifasına rızam olmadığını söyledim. ‘Bunlar bunu hak ediyor’ demedim. Yalnızca konuşma biterken, ‘Yapacak bir şey yok, hayırlısı olsun’ dedim. Bugün bile sorsa görüşüm, geri dönmesi yönündedir” yanıtı geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Özel, bu cümleyi kurmadığını belirtti.

Saymaz'ın aktardığına göre, Özel'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Ben Tugay’ın istifasına engel olmak için İzmir il başkanımıza belediye başkanları grubuna ‘hiçbir başkanın istifasına rızamız olmadığı’ yönünde mesaj attırdım. İstifadan önce Tugay’ı üç kez aradım. İstifa twitinden sonra beni aradı. Partiye ve bana bağlı olduğunu söyledi. Ben istifasına rızam olmadığını söyledim. ‘Bunlar bunu hak ediyor’ demedim. Yalnızca konuşma biterken, ‘Yapacak bir şey yok, hayırlısı olsun’ dedim. Bugün bile sorsa görüşüm, geri dönmesi yönündedir.”