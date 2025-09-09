  1. Ekonomim
  Özgür Özel, CHP'nin 102. kuruluş yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti: Çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız
Partisinin 102. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı yazıda, "Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ⁠CHP’nin 102. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte saat 09:00'da Anıtkabir'e giden Özel, mozoleye çiçek bıraktıktan sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Özgür Özel, CHP’nin 102. kuruluş yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti: Çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız - Resim : 1

Deftere yazdığını daha sonra okuyan Özel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102. kuruluş yıldönümünde her kademeden yöneticilerimizle birlikte huzurunuzdayız.

İki büyük eserinizden biri olan partimizin kurucu değerlerini; bağımsızlık, eşitlik, adalet ve özgürlüğü kararlılıkla savunuyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü temsilcileri olarak 102 yıl önceki azimle bugün de ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz.

Halkın iradesine yönelik her baskıya, adaletsizliğe ve hukuk dışı müdahaleye karşı daha güçlü, daha örgütlü ve daha kararlıyız.

'Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır; her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.' sözünüzden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi kurucu değerleriyle buluşturacağımıza söz veriyoruz.

Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor; size, silah arkadaşlarınıza, kurucu kadrolarımıza minnetimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde bedel ödeyen tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz.

Ruhunuz şâd olsun!"

Özgür Özel, CHP’nin 102. kuruluş yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti: Çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız - Resim : 2

Özgür Özel, saat 14:00'te ise İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çiçek bırakacak.

