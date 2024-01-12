Özgür Özel, CHP'nin emekli maaşı önerisini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Konuşmasında belediye başkan adaylarına ilişkin partilerine yöneltilen eleştirilere cevap veren Özel, "Babamızın oğlu da olsa kız kardeşimiz de olsa memnuniyet anketinde o şehrin, o ilçenin onay ağını almadıysa kimseyi aday göstermiyoruz" dedi.

Emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çeken Özel, "Bugün esnaf, içi, çalışanlar zor durumda emekliler ise perişan durumda. Gıda fiyatlarında artış yüzde 80.5. Oysa dünyada gıda fiyatlarında yüzde 10 düşüş yaşandı.

Yumurta yüzde 75 zamlandı diyen haklıdır. En düşük fiyatla yumurta yüzde 55 zamanlanmış. Turgutlu’da binlerce emekli 7 bin 500 TL emekli maaşı alıyor.

2002 yılında emekli maaşı asgari ücretin yüzde 50 üzerindeydi. Bugün emekli maaşının en düşüğünün 25 bin lira olması lazım.

Emekli karnını doyuramıyor

Eskiden emeli maaşları torunların okutulduğu bir seviyeden bugün karnını doyuramaz bir noktaya gelmiştir.

Emekliler hepsi ne CHP’li ne de İYİ Partilidir. Emekliler hepimizin minnet borçlu olduğu büyüklerimizdir.

En düşük emekli maaşını en az asgari ücret seviyesine çıkarmak durumdayız. Bu çağrımı Turgutlu’dan Türkiye’ye yapıyorum" diye konuştu.