Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı oldu

Dün yeni genel başkanı belirlemek üzere 1366 delege sandık başına giderken; CHP’de bugüne kadar yedi genel başkan görev yapmıştı. Özgür Özel, CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu.

Ekonomi Gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı Ankara Arena'dan dünkü gelişmeleri anbean aktardı. ekonomim.com ekibi, kurultaya ilişkin kritik tüm gelişmeleri takip ederek paylaştı.

* Kılıçdaroğlu 22 Mayıs 2010’da başladığı genel başkanlık görevinde 13 yıl 5 ay 14 gün (4 bin 915 gün) kaldı.

03:13: Kurultayda genel başkanlık yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajla Özgür Özel'i tebrik etti.

Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 5, 2023

* Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum.

02.56: Özgür Özel kurultay zaferinin ardından ilk konuşmasını yapıyor.

* Hayatımın en büyük gururunu, onurunu yaşıyorum. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılında ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve hatta Türkiye'nin 100. yılında kurulan ilk sandıkta, ikinci yüzyıla yön verecek partimizin kurultayında, oybirliğiyle verilen bu görevi yerine getirdiğiniz için size teşekkür ediyorum.

* İlk tur sonuçlandıktan sonra daha önce pek az deneyimlenen ve 2 oy farkla ikinci tura kalan seçim sırasında 'Ben oraya geleyim, Özgür Başkanımızın elini kaldırayım' niyetini ifade eden, hepimizi duygulandıran, bizimle birlikte olan, bundan sonra başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne devam edeceğimiz sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum.

* CHP'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir gruba var. Çok konuşuldu, buraya kim kaç vekilin desteğiyle geldi diye. Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele, omuz omuza çıkıyorum. Salona ilk başkanlarımızla girdik, bu salondan 81 ile başkanımız kol kola, omuz omuza çıkıyorum.

* 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Kolay olmadı. Büyük bir travmanın arkasından düşmüş omuzları dikleştirmek, yere bakan yüzleri havaya kaldırmak ve asılan suratları güldürmek... Buna inandık. Sizlere inandık, siz de inandınız. Umudu yükselttiniz. Umut içindeyiz. Bu salondan dışarıya hiçbir kırgınlık çıkarmayacağıma kendi adıma teşekkür ediyorum. Süreç boyunca istemeden kırdıklarım olduysa affala.

* Örgütümüzde yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, çalışacağız. Elimizdeki belediyeleri yeniden kazanacağız, yanlarına yenilerini ekleyeceğiz ve hep birlikte zafer kazanacağız.

* Kendi adıma iki sözü tutacağımı ifade ederek sözlerimi sonlandırayım. Yarın sabah 9.30'da 81 il başkanımla yarınki parti meclisini görüşmek üzere toplantı koydum, kendilerini davet ediyorum. Önseçime yönelik, demokratik tüzüğe yönelik, bundan sonra bu partiye yakışır her türlü iyileştirmede verdiğimiz sözleri zaman kaybetmeden tutacağız.

* Hatay'da siyaset konuşmadım. Dedim ki 'Mazbatamı alayım ilk ziyaretimi Hatay'a yapacağım.' İkinci ziyaretim ikinci memleketim Osmaniye'ye olacak.

İkinci tur sonucu açıklanmadan Wikipedia'da Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu yazıldı.

* Bugün burada zafer CHP'den bir adayın değildir, bir ekibin değildir. Bir yarışmanın sonunda kazanılan bir zafer değildir. Bugünkü zaferin galibi bütün CHP'lilerdir.

02.53: İmamoğlu sonuçları açıklarken şöyle konuştu:

* Sonuç her halükarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesisinin kazandığı bir sonuçtur. İşte bu bakış açısıyla sonucu sizlerle paylaşıyorum. Sayın Özgür Özel 812 oy, Sayın Kılıçdaroğlu 536 oy. Partimizin yeni genel başkanı Özgür Özel olmuştur. Kendilerini kutluyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlı olsun.

02.50: Divan Başkanı İmamoğlu, CHP'nin yeni genel başkanının Özgür Özel olduğunu duyurdu.

02.35: Oy sayımı sürerken Özgür Özel salona girdi. Kurultay salonunda "Değişim" sloganları atılıyor.

02.30: İkinci tur oylama işlemi sona erdi ve oy sayım süreci başladı.

02.10: CHP lideri Kılıçdaroğlu, ikinci tur için oyunu kullandıktan sonra aracına binerek kurultay salonundan ayrıldı.

02.07: CHP'li Seyit Torun ilk turda Kılıçdaroğlu'na oy veren birçok ilin blok halinde Özel lehine oy kullanacağını beyan ettiğini açıkladı.

02.00: Özgür Özel de ikinci turda oyunu kullandı.

01.55: Kılıçdaroğlu’nun çekileceği iddiaları sorulan İmamoğlu, “Söylenecek çok şey var ancak sonra konuşuruz” dedi.

01.50: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Çekilme tartışıldı ama ikinci tur başladığı için vazgeçildi" dedi.

01.29: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur için oy kullandığı açılandı. CHP Doğrulama Platformu'ndan yayınlanan mesaj şöyle:

* Tekraren ifade ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun çekildiği iddiaları gerçekdışıdır. Kendisi, az önce oy kullanmıştır.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

01.27: Gazeteci İsmail Saymaz, Kuşoğlu'nun kendisini aradığını ve ilk açıklamasını şu şekilde tekzip ettiğini duyurdu: "Kılıçdaroğlu bu turun sonucuna göre çekilebilir."

01.20: Kılıçdaroğlu salona geldi. Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Zeynel Emre ile görüşmesi bekleniyor.

01.15: Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun kurultay sırasında Özgür Özel'e “Bağırmanız hoş değil” dediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

01.10: Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na "Kılıçdaroğlu çekilecek mi" diye sorduğunu yazdı. Saymaz'ın sosyal medya paylaşımına göre; Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yarıştan çekileceğini söyledi.

Kurultay Divan Başkanı İmamoğlu, ilk turu geride tamamlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun salona gelişini bekliyor.

01.05: Kılıçdaroğlu'nun evinden çıkıp kurultayın yapıldığı salona doğru geldiği öğrenildi.

00.27: CHP Doğrulama Platformu'ndan yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesi yarıştan çekilmeyeceği belirtildi. Açıklama şöyle:

* 38. Olağan kurultayımız bir demokrasi şöleni olarak devam etmektedir. Genel Başkanlık seçimi, 2. tura kalmıştır. Sosyal medyada “Kemal Kılıçdaroğlu çekildi” şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Seçim süreci devam etmektedir

00.24: İkinci tur oylama için hazırlık yapılıyor. Oylama saati değişti. 00.30'da başlayacak oy verme işlemi 02.30'da sona erecek.

23.40: İkinci tur seçimlerinde de salt çoğunluk (684 oy) sağlanamaması durumunda üçüncü tura gidilecek.

23.35: 18 delegenin geçersiz oy kullandığı öğrenildi. Genel Merkez'in bazı oylara itiraz ettiği belirtildi. Genel başkan seçilmek için adaylardan birinin 684 oy alması gerekiyor. İlk turun ardından Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na yakın görünüyor.

23.25: Adaylardan hiçbiri delegelerin salt çoğunluğu olan 684 oya ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. İkinci tur oylama 23:45'te başlayacak ve 01.00'da sona erecek.

23.10: Oy sayımı sürerken Kılıçdaroğlu salona girdi. Bu sırada bazı partililer Kılıçdaroğlu'na yoğun tezahüratla karşıladı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

23.05: CHP Kuraltayı'nda oy verme işlemi sona erdi ve sayıma geçildi.

22.30: CHP delegelerinin oy kullanma işlemi sürüyor.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

20.16: Ekrem İmamoğlu, saat 21:00 de seçimi başlatacağını ve iki saat içinde bitmesini beklediklerini söyledi.

20.15: Yaklaşık 8 dakika konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, her konuda hesap vermeye hazır olduğunu söyledi:

20.05: Konuşmama kararı alan Kılıçdaroğlu, söz hakkı doğduğunu söyleyerek kürsüye çıktı ve konuşmaya başladı.

* (Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e) Keşke burada söylediklerini görev yaptığı süre boyunca yüzüme söyleseydi.

20.03: Özgür Özel konuşmasını tamamladı. Özel sahnede yaklaşık 1 saat 15 dakika kaldı. Özel'in konuşmasının ardından oylamaya geçilecek.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

18.43: CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel konuşmasını yapıyor:

* Biz sadece yeni bir yönetim seçmeye değil, Türkiye siyasetini yeniden şekillendirmek için buradayız.

* Bugüne kadar iktidar olamadığımız için cumhuriyetin ikinci yüzyılına kurumları zayıflamış, işlevsizleşmiş bir Meclis ile, demokratik dünyadan uzaklaşmış bir ülkeyle, yarısı yoksulluk sınırının altında yaşayan bir nüfus ile giriyoruz.

* Hesabı ne Kemal Bey ödüyor ne Özgür Özel. Hesabı dünyanın en güzel ülkesinde yaşadığı halde dünyanın başka ülkelerinde hayal kuran gençlerimiz ödüyor.

* Biz yaş olarak, mevki olarak bu sıkıntıları göğüslemek zorundayız. Sayın Genel Başkan bir hançerden bahsetti. Hiç üzerime almadım. CHP’de hançer yok. Hançerleyecek tek bir kimse yok. Ama Sayın Genel Başkanım, benim de şu kadarcık diyecek bir şeyim varsa, bizim partide, ne de partililerde hançer olmaz. Bizim partide kılıç da olmaz.

* Hani seçimlere iki gün kala, sizin atadığınız önce Atatürk’e, hem de genel başkanımıza hakaret eden bir danışman vardı. Birilerine sordum dediniz. Sordum dediğiniz kişi Hasan Kılıç çıktı. O Hakan Kılıç Sayın Genel Başkanımıza bir kılıç getirmiş. üzerinde de “değişimciler için” yazıyormuş.

Lafım genel başkana olmaz ama, CHP’lilere kılıç çeken kişilerin alnını karışlarım.

18.40: Özgür Özel’in konuşmasının başı, müziğin kesilmemesi nedeniyle salona ulaşmadı. Selamlama kısmı bittikten sonra müzik kesildi. Salonda müziğin özel konuşurken devam etmesi nedeniyle tribünlerden protesto sesleri yükseldi. Özgür Özel konuşmasının selamlama bölümünde hapisteki gazeteci ve siyasetçileri isimleriyle tek tek andı. Andığı isimler arasında hapisteki gazetecilerden Tolga Şardan, siyasetçilerden Can Atalay, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı da vardı.

18.30: Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapmamaya karar vermesi üzerine kura çekilmeden Özgür Özel, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

17.20: Turan Aydoğan'ın konuşması sonrasında salon gerildi. Solonun çeşitli köşelerinde küçük çaplı itiş-kakışlar yaşandı. Ancak tartışmalar çok büyümeden sonlandı.

17.00: Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkan adaylığı için verilen sürenin sona erdiğini belirterek, sonuçları açıkladı. İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yeterli delege imzasına ulaştığını ve genel başkanlık için yarışacaklarını belirtti.

15.20: CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Özgür Özel’e destek verenlere “Yenileceksiniz” diye seslendi. Erkol’un bu ifadesinin ardından salonda Özel destekçilerine ayrılan bölümden "Yuh" sesleri yükseldi.

14.50: Örsan Öymen CHP Genel Başkan aday adaylığından çekildiğini duyurdu. Öymen X hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

* CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir.

* Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların 'yarışına' dönüştürülmüştür. Bu nedenle CHP Genel Başkan Aday Adaylığı’ndan çekilmeye karar verdim. Bu Kurultay’da, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

14.35: CHP Genel Başkan Aday Adayı Prof. Dr. Örsan Öymen konuşmasını yapıyor.

* Teşhisi doğru koymamız gerekiyor. Sayın genel başkanımız sırtından hançerlendiğini söyledi. 12 seçim kaybedildi. Hepsinde mi sırtından hançerlendi. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Dünyanın hangi ülkesinde görülmüş 13 yılda 12 seçim kaybedilmiş, buna rağmen genel başkanlık koltuğunda oturmak nasıl açıklanabilir?

* 39 milletvekilini oyu yüzde 2-3’ü geçmeyen partilere hediye ettik. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Anayasa değişikliği olacak AKP’nin dikta rejimini pekiştirmeye yönelik Anayasa değişikliği gündeme geldiğinde bu milletvekilleri AKP ile işbirliği yaparsa bunun sorumlusu kim olacak?

* Parti sağa kaymıştır. Sol ekonomik politikalar, özelleştirme konusu, vergi politikaları, sendikalarla ilişkiler, eğitim-sağlık konusu. Genel Başkanımız solu hayırseverlik zannediyor. Hayırseverlik değildir sol. Sol düzeni değiştirmektir. Laiklik ilkesi yönetim tarafından ihmal edilmiştir.

13.15: CHP lideri Kılıçdaroğlu açılış konuşmasını yapıyor.

* Bir Kuvayı Milliyecilerin partisiyiz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü partisiyiz. Biz "Ne ezen ne ezilen halça bir düzen" diyenlerin partisiyiz.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

* 100 yılı yaşatanın örgütlerimiz olduğunu da kimse unutulmamalıdır. Bu salonda beşli çetelerr, Saray'ın oligarkları, uyuşturucu kaçakçıları yok. Bundan sonra da olmayacaktır.

* CHP tartışmaları bir zaaf olarak değil, bir değer olarak görürüz.

* Kılıçdaroğlu isim vermeden İyi Parti lideri Akşener'e çok ağır yüklendi. İş cumhurbaşkanı adayı olmayaya gelince masadan kalkanlar, masaya geri dönenler oldu. Bunun detaylarına girmeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim; Sırtımdaki hançerlele seçime girmek zorunda kaldım.

* Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdir. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu.

* Bu kurultaydan 20-25 gün sonra tüzük kurultayına gedeceğiz. Kadın kotası yüzde 50 olacak. Milletvekili 3 dönem olacak. Belediye meclisine kotalar getireceğiz. Mahalle temsilcilerimiz bir kadın bir erkek olacak.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

12.42: İmamoğlu divan başkanı olarak konuşmasını yapıyor:

* CHP kongreler ve kurultaylar partisidir. 100 yıllık cumhuriyetimiz kongreler, kurultaylar ve meclisler üzerinde yeşermiştir. Millet egemenliğine duyulan saygının önemli bir gereğidir bu.

* Ülkemin de partimin de bundan çok daha iyisini yapabileceğine inanıyorum. Ülkemizin makus talihini bir kez daha yenebileceğimizi çok iyi biliyorum.

* Bu yüzden bu kurultay tarihi bir kurultaydır. Bu kurultay milletimiz, devletimiz ve partimiz adına tarihi bir kurultay olacak. Bu kurultay Türkiye muhalefetinin şekilleneceği bir kurultaydır.

* Bu kurultay büyük ve şanlı yolculuğumuzun ilk adımıdır. Sadece beş ay sonra yerel seçimler var. Kurultayımız biter bitmez 2024 yerel seçimleri için omuz omuza vereceğiz. Her sokakta, her mahallede, her fabrikada, her okulda, her tarlada halkımızla buluşacağız. İkinci yüzyılın Türkiye'sini hep birlikte inşa etmeye başlayacağız. Göreceksiniz yerel seçimleri hep birlikte kazanacağız.

12.40: İmamoğlu'nu öneren iki isim, Özel'i destekleyen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Kılıçdaroğlu'nun yanında duran İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu.

12.38: Delegeler İmamoğlu'nu divan başkanı olarak oybirliği ile seçti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu divan başkanlığı için anons etti. Bu sırada salonda "Değişim" sloganları atıldı.

12.35: Kurultay'ın resmi açılışı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kısa hoşgeldiniz konuşmasıyla yapıldı. "100 yaşımızı doldurduk. Bizim partimizi kuran kişin adı siyasi tarihe altın harflerle yazılmıştır. O kişi Gazi Mustafa Kamal Atatürk'tür."

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

12.30: Kılıçdaroğlu ile Özel tokalaştı ve salonda yan yana oturuyor.

12.30: Kılıçdaroğlu salona gererken çalan şarkının sözleri dikkat çekti: Arkamızdan vurdular da yine de eğilmedik...

12.15: Genel Başkan Kılıçdaroğlu salona girdi. Bu sefer sağ tribün ayakta, Özel'i destekleyen sol taraf sessiz. Genel Başkanı salonun ortasında kendilerine yer ayrılmış delegeler de ayakta karşıladı.

12.10: Kurultay salonu çok kalabalık. Artık adım atacak yer yok. Partililer delegelere ayrılan yerleri de, basın tribününü de doldurmuş durumda. Kürsüde Kurultay divanına ayrılmış yerin önü, kürsünün önü bile dolu. Anonslarla kürsü boşaltılmaya çalışılıyor.

11.50: Belediye başkanları tek tek anos edilirken, en çok alkışı İmamoğlu aldı.

11.48: Kurultay'da divan başkanlığı yapacak olan İBB Başkanı Ekram İmamoğlu salona girdi.

Özgür Özel taraftarları tribüne dev pankartlar açınca, kurultayı izleyen yabancı misyon temsilcilerinin önü kapandı. Uyarı üzerine dev Özgür Özel pankartları bizzat açanlar tarafından toplandı.

11.30: CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Kurultay'ın yapılacağı salona beraberinde büyük bir kalabalıkla girdi. Salondaki ikilik bu girişle iyice ortaya çıktı. Soldaki değişimcilerin tribününden büyük alkoş gelirken, sağdaki tribünler sessiz kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak olan CHP 38. Olağan Kurultayı için evinden hareket etti.

10.25: İlhan Cihaner'in aday adaylığından çekildiği öğrenildi. Cihaner, "Antidemokratik yarışın parçası olmayı reddediyorum" dedi. Cihaner sosyal medyadan sert bir mesaj yayınladı. Mesajdan öne çıkan bölümler şöyle:

* Yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı “siyasetsiz” bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür.

* “Vatan Cephesi” katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir.

* Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz.

10.15: CHP kurultayındaki gazeteciler göğüslerinde "Gazetecilik yapıyoruz, o kadar" yazılı bir notla görev yapıyor.

10.00: Basın mensuplarının CHP kurultayına ilgisi yoğun.

09.55: CHP delegeleri salona girip yerlerini almaya başladı.

09.30: Kurultay salonuna asılan ve "Yalnız" sözcüğünün yanlış yazdılığı pankartın düzeltildiği görülüyor. "Yanlız" şeklinde hatalı yazılan pankart sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

"Yalnız" sözcüğünün yanlış yazıldığı pankartın değiştirildiği görülüyor.

09.00: Kurultay 10.00'da başlayacak. Ancak spor salonu saat 09.10 itibarıyla doldu. Sadece delegeler yok. Partililer tüm tribünleri sabahın erken saatlerinden itibaren doldurdu. Basına ayrılan yerlerde bile partililer var. Salonda birkaç kez basına ayrılan yerlerin boşaltılması icin anons yapılmak zorunda kaldı.

Salonun sol tarafı Özgür Özel destekçilerine ayrıldı.

Salonun sol tarafındaki Özgür Özel'i destekleyen pankartlarda, adayın ön ismi kullanılarak mesaj veriliyor: "Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde özgür CHP", "Güçlü örgüt, özgür gelecek", "Değişim yüzyılı, yüzyılın değişimi", "Özgür CHP, özgür Türkiye".

Salonun sağ tarafında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri oturuyor.

Salonun sağ tarafında ise Kılıçdaroğlu ile özdeşleşmiş "Hak Hukuk Adalet" pankartı hemen dikkati çekiyor. Bu tarafta ayrıca "Emekçiler, kadınlar ve gençlik Bay Kemal'de birleştik", "Kılıçdaroğlu halktır, halk yenilmez" pankartları göze çarpıyor.

Divan Başkanı İmamoğlu

CHP bugüne kadar 19’u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirdi. Bugün başlayacak ve yarın devam edecek kurultay ise 38’in olağan kurultay olarak tarihe geçiyor. Kurultay’ın sloganı “İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik” olacak.

Divan Başkanlığı’nı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üstlenecek.

Yarışın 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında geçmesi bekleniyor.

Öymen ve Cihaner de aday ancak...

CHP eski PM üyelerinden Örsan Öymen ile eski milletvekili İlhan Cihaner de aday adaylıklarını ilan ettiler. (Cihaner kurultay öncesi aday adaylığından çekildiğini duyurdu. Öymen ise kurultay konuşmasının ardından aday adaylığından çekildi)

CHP Genel Başkanlığı’na aday olabilmek için 68 (delegelerden en az yüzde 5'ine karşılık geliyor), Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekiyor.

Bu nedenle Kılıçdaroğlu ve Özel dışındaki arayların yeterli imzayı toplamasına zor gözüyle bakılıyor.

PM ile YDK da belirlenecek

38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanırsa PM seçimleri "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Uzlaşma olmaması halinde her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak. 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.