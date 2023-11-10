Özgür Özel: CHP’ye saygılı davranan herkes aynı saygıyı görecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kabine üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkânı katıldı.

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tören öncesinde konuşup konuşmadığının sorulması üzerine; “Merhabalaştık. Sadece el sıkıştık.” dedi.

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile konuşup konuşmadığı sorusuna ise “Meral Hanım’ı göremedim. Dönemedim o tarafa doğru, kalabalıktı. Ondan dolayı da üzüldüm, Meram Hanım ile merhabalaşmak istiyordum.” yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayırlı olsun dileklerinde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine ise, “Devlet Bey ile merhabalaştık. Hatır sorduk. 10 Kasım olduğu için bir matem günü. Yine, daha önce birlikte çalıştığımız çok sayıda arkadaşımızla burada görüşme imkânı oldu ama Cumhuriyet’in 100. yılında 10 Kasım’da bu büyük matemde; siyasi parti farklılıklarının, siyasi rekabetlerin olmadığı bir ortamda olmak gerekiyor. Ata’nın huzurunda siyasi rekabet olmaz.” dedi.

Yüksek yargı organları başkanlarının da törene katıldığının söylenmesi üzerine Özel, şunları söyledi:

“Evet. Tümüyle görüştük. Biz CHP olarak, muhalefet etmenin sorumluluğu içinde davranacağız. Ancak ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğu ve önümüzdeki dönemde devleti yönetecek namzet parti olarak da devletin tüm kademeleri ile hak ettikleri saygı ve ilgi çerçevesinde temaslarımız olacak. CHP’ye saygılı davranan herkes, aynı saygıyı görecektir.”