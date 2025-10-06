  1. Ekonomim
Özgür Özel, CHP'ye üye olan Ayşe Kulin'e rozet taktı

CHP'ye üye olan yazar Ayşe Kulin'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Özel, Kulin'in üyelik formuna da imza attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yazar Ayşe Kulin’i CHP Genel Merkezindeki makamında kabul etti.

CHP'ye üye olan Ayşe Kulin'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Özel ayrıca üyelik formunu da imzaladı.

Özgür Özel, CHP'ye üye olan Ayşe Kulin'e rozet taktı - Resim : 1

Özgür Özel’e, önceki Genel Başkanlardan Murat Karayalçın ile Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka eşlik etti.

Özgür Özel, CHP'ye üye olan Ayşe Kulin'e rozet taktı - Resim : 2

