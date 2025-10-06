Özgür Özel, CHP'ye üye olan Ayşe Kulin'e rozet taktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yazar Ayşe Kulin’i CHP Genel Merkezindeki makamında kabul etti.
CHP'ye üye olan Ayşe Kulin'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Özel ayrıca üyelik formunu da imzaladı.
Özgür Özel’e, önceki Genel Başkanlardan Murat Karayalçın ile Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka eşlik etti.
