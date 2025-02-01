Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı için görüşmeler sürüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin, "Partinin bütün seçilmişlerinin görüşlerini aldığımız bir sürecin içerisindeyiz. Bazı farklı görüşler mutlaka olabilir, onlara da saygı duyuyoruz." dedi.

Balçova ilçesinde bir restoranda gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin önünde koca bir ömür olduğunu ve haklarını mutlaka geri alacaklarını söyledi.

Seçim için hazırlık yaptıklarını ve aday belirleme sürecine başladıklarını anlatan Özel, partilerindeki ortak aklın adayın belirlenmesi yönünde karar verdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 600 bine yakın parti üyesinin belirleyeceğini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Üyelikleri açarak 'cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde söz sahibi olmak isteyenleri partiye davet edelim' dedik. Şu anda çevrimiçi üyelik 10-12 kat artış var. CHP il ve ilçe başkanlıkları, cumartesi ve pazar günleri dahil saat 21'e kadar üye kaydı için açık tutuluyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde seçmen olmak isteyen herkes partimize kayıtlarını yapıyor. Partinin bütün seçilmişlerinin görüşlerini aldığımız bir sürecin içerisindeyiz. Bazı farklı görüşler mutlaka olabilir, onlara da saygı duyuyoruz."

Tuncay Özkan'a soruşturma

Bir gazetecinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Silivri Cezaevi'ni kapatalım" sözlerini hatırlatması üzerine Özel, "Önce Suat Toktaş'ı çıkaracağız, sonra Silivri'yi kapatacağız. En kısa zamanda itiraz dilekçesinin sonucunu alacağız." şeklinde konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili soruyu ise Özel, şöyle cevaplandırdı:

"Tuncay Özkan'ın iddiasına soruşturma açmak yerine Özkan'a soruşturma açıyorlar. Özkan, 'yaptırdığım tahlillerin ardından vücudumda ağır metal çeşitleri çıktı, karaciğerim zarar gördü, tedavi gördüm' dedi. Özkan'ın yalan söylediğini nereden biliyorlar. Daha bu sabah 'beni zehirlediler' diyor. Özkan'ın elinde Almanya'da tedavi gördüğü tahliller var. Bilgi ispata muhtaç ama Özkan'ı çağır bir bilgisine başvur."