Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin lira tazminat ödeyecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 800 bin Türk lirası tazminat ödeyeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef olan mesnetsiz iddiaları ve hakaretamiz sözleri nedeniyle aleyhine toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedilmiştir.

Ankara 44. Asliye Mahkemesi, bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13.08.2025 tarihinde yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200.000 TL, 13.08.2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa’da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde yaptığı konuşma nedeniyle 300.000 TL ve 18.08.2025 tarihinde Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300.000 TL manevi tazminata hükmetmiştir."

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef olan mesnetsiz iddiaları ve hakaretamiz sözleri nedeniyle aleyhine toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedilmiştir.



Ankara 44. Asliye Mahkemesi, bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında… — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) September 10, 2026

Özgür Özel ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açıklamasına göre tazminat kararına konu olan sözler, Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025'te Marmara Cezaevi çıkışında, aynı gün Bayrampaşa'daki mitingde ve 18 Ağustos 2025'te Aydın'daki mitingde yaptığı konuşmalardan oluşuyor.

Özel, Bayrampaşa'daki mitingde Erdoğan'a hitaben, “Tayyip Bey, 'turpun büyüğü heybede' diyorsun, heybede tutmayacağım, yarın 12.00'yi bekle” ifadelerini kullandı.

Ayrıca 13 Ağustos'ta Silivri'deki Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu AK Parti'ye katılması üzerinden eleştiren Özel, Erdoğan'a seslenerek, "Bu vakitten sonra gerçekten insanın yastığa başını koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya... Bu vakitten sonra nasıl yastığa başını koyup da 'Namusluyum, insanım, ben uyumaya hazırım' falan diyebilirsin, 'İç huzurum var' diyebilirsin?" demişti.

18 Ağustos'taki Aydın mitinginde ise Erdoğan'ı, Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılması üzerinden yeniden eleştiren Özel, “Bir siyasi yankesiciyle, siyasi kapkaç olayıyla karşı karşıyayız” dedi.

Özel ayrıca Erdoğan'a, “Cesaretin varsa hodri meydan, Aydın seçimlerini yenileyelim” diye seslendi. Özel aynı konuşmada Erdoğan'ı emekliler ve asgari ücretliler üzerinden de eleştirerek, “Tayyip Erdoğan emekliyi sevmez” ifadelerini kullandı.