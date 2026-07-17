Özgür Özel dahil 7 milletvekili hakkında dokunulmazlık tezkeresi TBMM'ye sunuldu
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e ait 3 dosyanın da bulunduğu 7 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.
Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebini içeren toplam 9 tezkere, değerlendirilmek üzere TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu.