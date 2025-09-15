Özgür Özel davayı genel merkezden takip edecek: Kurultay davasından ne karar çıkacak?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün saat 10:00'da Ankara'da görülecek.

Dava sonucunda çıkabilecek olası bir "mutlak butlan" kararı, sadece CHP'yi değil, tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti kurmayları, duruşmayı Genel Merkez'den canlı olarak takip edecek.

Mahkemenin iptal kararı vermesi durumunda, parti genel merkezinde 21 Eylül'de yapılması planlanan Olağanüstü Kurultay'a kadar sürmesi beklenen bir "parti nöbeti" başlayacak.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre mahkemenin "mutlak butlan" kararı alması halinde, parti içinde mevcut genel başkan Özgür Özel ile "resmi genel başkan" statüsünde olabilecek eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir durum belirsizliği yaşanması öngörülüyor.

Kılıçdaroğlu'nun "Mutlak butlan" planı

Olası bir "mutlak butlan" kararı çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, böyle bir durumda partiye polis eşliğinde gitmek yerine bir süre beklemeyi ve süreci izlemeyi planlıyor. Parti içerisinde mevcut genel başkanla "resmi genel başkan" durumu oluştuğunda, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile görüşerek bir yol haritası belirleyeceği ifade ediliyor.

Karar kritik

Mahkemenin kurultayı iptal etme kararı alması, CHP içinde yeni siyasi ve hukuki tartışmaları da beraberinde getirecek. Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) da olası kararın ardından izlenecek adımları ele alacağı belirtiliyor.