Özgür Özel davet etmişti! Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kurultayı’na katılacak mı?

CHP’de ‘Kurultay’ için hazırlıklar tamamlandı. Parti, genel başkanını seçmek için yeniden seçime gidiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar başta olmak üzere ve partinin geçmişte üst düzey görevlerinde bulunan üyelerini tek tek arayarak kurultaya davet etti.

Özel; Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kurultayı’na katılacak mı?

Özgür Özel'in arayarak bizzat davet ettiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazar günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultaya katılacağı öğrenildi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun davet üzerine kurultaya katılma kararı aldığını yazdı.

Saraçhane'deki buluşmalara katılmayan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmayacağını açıklayıp "Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim" demişti.

CHP neden ‘Kurultay’ kararı aldı?

CHP'nin 2023 yılındaki Özgür Özel'in genel başkan seçildiği olağan kurultayı için şaibe iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart'ta Saraçhane'de yaptığı açıklamada CHP'nin 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya gideceğini açıkladı. Özel, kararın gerekçesini ‘kayyım girişimlerinin önünü kesmek’ olarak gösterdi.