Özgür Özel, Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti: Natamam halde olduğunu üzülerek gördük

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı R. Rauf Denktaş’ın Gönyeli’de bulunan anıt mezarını ziyaret etti.

Özel, Denktaş’ın anıt mezarına çelenk bıraktı. Ardından Özel ve heyeti, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. CHP lideri Özel, anıt özel defterini imzaladı.

Özel, deftere şunları yazdı:

“Kahraman Mücahit, Sayın Cumhurbaşkanı. Kurucusu olduğunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yıl dönümünde burada bulunmanın onurunu yaşıyorum. Sizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Özel, daha sonra şu açıklamayı yaptı:

“Bugün KKTC’nin kurucusu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret ettik. Değerli kızları, bizlere eşlik ettiler. Bir kez daha kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Burası anıt mezar ve uzun süredir, hem biz hem Türkiye kamuoyu, buradaki düzenlemelerin tamamlanmasını ve Sayın Rauf Denktaş’ın hatırasına uygun bir hale gelmesini bekliyoruz. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), buradaki yerel belediyeyle işbirliği halinde, burada sorumluluk üstlenmeye hazır. Ancak Türkiye’den gelen birtakım baskılarla hâlâ alanın yıllardır belediyeye devredilmediğini, o yüzden de gerekli çalışmaların yapılamadığını ve hiç yakışmayacak bir şekilde anıt mezarın natamam halde, tören yapmaya müsait ancak çevre düzenlemesinin natamam halde olduğunu üzülerek gördük. Yine aşağı tarafta bir müze planlanmış ama orada herhangi bir düzen yok, müze olarak açılmış değil, Rauf Denktaş’ın şahsi eşyalarının depolandığı bir hal söz konusu. Bu müze kısmının da askeriye tarafından devralınmak istediğini biliyoruz.

Anıt mezar çağrısı

KKTC yönetiminin rahat bırakılmasını ve bir an önce bu düzenlemelerin yapılmasını, müzenin açılmasını, anıt mezarın da rahmetli Cumhurbaşkanına yakışır bir hale gelmesini öncelikle istiyoruz. Ve buna biliyoruz ki Türkiye’den gelen birtakım baskılar engel oluyor. Bu, Türkiye-KKTC arasındaki samimi diyaloğa ve buradaki insanların yüreklerindeki beklentiye uygun değildir. Buradan Dışişleri Bakanını, konuyu bir kez daha gündeme almak ve gerekli inisiyatifi kullanmak üzere kendisini davet ediyoruz. Rauf Denktaş, geçmişte Türkiye’de miting yapmak istediğinde, ‘Ne işin var burada, git Kıbrıs’ta miting yap’ diyen bir anlayışın Sayın rahmetli Denktaş’ın ölümünden sonra da bir husumet beslediği inancı, bugün gördüklerimden ve duyduklarımdan sonra bende hâkim oldu. Aksi bir durumun olduğunu bir an önce görmek isteriz.” (ANKA)