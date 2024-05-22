Özgür Özel: Dünya ülkelerini Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı hakkında açıklama yaptı.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'İspanya'nın, Norveç'in ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki kararlılıklarını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Dünya ülkelerini Gazze'de devam eden insanlık dışı duruma karşı ses yükseltmeye ve Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.