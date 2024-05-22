  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel: Dünya ülkelerini Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum
Takip Et

Özgür Özel: Dünya ülkelerini Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin kararını memnuniyetle karşıladığını belirten CHP lideri Özgür Özel, "Dünya ülkelerini Gazze'de devam eden insanlık dışı duruma karşı ses yükseltmeye ve Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel: Dünya ülkelerini Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı hakkında açıklama yaptı.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'İspanya'nın, Norveç'in ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki kararlılıklarını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Dünya ülkelerini Gazze'de devam eden insanlık dışı duruma karşı ses yükseltmeye ve Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

CHP'li Emir: Halkımıza 'maaşlarınıza zam istemeyin, çünkü tasarruf yapıyoruz' diyeceklerCHP'li Emir: Halkımıza 'maaşlarınıza zam istemeyin, çünkü tasarruf yapıyoruz' diyeceklerGündem
3 Avrupa ülkesinin Filistin kararının ardından Dışişleri'nden açıklama3 Avrupa ülkesinin Filistin kararının ardından Dışişleri'nden açıklamaGündem
3 Avrupa ülkesi Filistin'i tanıma kararı aldı3 Avrupa ülkesi Filistin'i tanıma kararı aldıDünya

 