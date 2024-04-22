Özgür Özel duyurdu: Büyük emekli mitingi yapılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok yakında bir büyük emekli mitingi düzenleyeceklerini duyurdu.

Now TV canlı yayınında soruları yanıtlayan Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili, "Mehmet Şimşek kendini çok dışarıda görüyor. Türkiye'de yaşayıp oy veren insanları tebaa gibi görüyorlar. Yerel halkı ikna etmek dediği tam şato mantığıdır. 31 Mart'ta millet patronun kim olduğunu gösterdi. Elbette bizim başarımız. Elbette adaylarımız çok iyi, iyi kampanya yaptık ama bunu biz başardık dersek eksik olur. Millet başardı. Patron benim dedi ve sarı kartı gösterdi. Bundan sonra da sesimi duymazsam ikinci sarı kartı gösterir kırmızı kartla oyun dışında kalırsın." ifadelerini kullandı.

"Erken seçim çağrısı yaparsam tutarlı olmaz"

Yerel seçimin sonuçlarından dolayı erken seçim tartışması başlatmayacağını söyleyen Özel, "Bu bir yerel seçimdi. Yerel seçimde bize oy veren seçmenin oyunu alıp hemen erken seçim çağrısı yaparsam tutarlı olmaz. Seçmen bu sefer 'ya bu hani yerel seçimdi' der. Emeklinin, işçinin sesini duymazsan, gençlerin özgürlüklerini kısıtlarsan, çiftçileri perişan edersen ve millet de erken seçim isterse ben haydi derim. Böyle giderse erken seçim yakın." dedi.

Miting düzenlenecek

Özel, konuşmasının devamında şunları söyledi: "İnsanların cebinde parası yok. İnsanların 'bunlarla olmuyor' demesi erken seçim çağrısından çok daha etkilidir. Ben bir erken seçim çağrısı yapmayacağım. Ama milletimize kulak vermeye devam edeceğiz.

Çok yakında bir büyük emekli mitingi yapacağız. Yeri ne olur, ne zaman olur, onu değerlendireceğiz. Ama bizim mitinglerimiz barışçıl mitingler olacak. Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklilerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."