Özgür Özel duyurdu: CHP'nin boykot listesi güncellendi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Espressolab'in boykot listesinden çıkarıldığını ve firmanın üniversite kampüslerinde bulunan mağazalarının kârını 19 Mart için oluşturulan fona aktarılacağını bildirdi.

Özel "Espressolab bize geldi. Gençlere yönlendirdik. Gençlik kollarımızı da yönlendirdik. Ciroları onda bire düşmüş. Onlar şöyle bir öneriyle geldiler, hangi kampüsteysek, 19 Mart darbesinde zarar gören öğrencilere, işinden atılan hapis yatanların çocuklara burs olarak oluşturulan fona bütün üniversite kampüslerinin karını olduğu gibi aktarıyoruz dediler. Biz kurumsal olarak boykot listesinden çıkardık takdir gençlerindir. " dedi.