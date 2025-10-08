  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel duyurdu: CHP'nin boykot listesi güncellendi
Takip Et

Özgür Özel duyurdu: CHP'nin boykot listesi güncellendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Espressolab'in boykot listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel duyurdu: CHP'nin boykot listesi güncellendi
Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Espressolab'in boykot listesinden çıkarıldığını ve firmanın üniversite kampüslerinde bulunan mağazalarının kârını 19 Mart için oluşturulan fona aktarılacağını bildirdi.

Özel "Espressolab bize geldi. Gençlere yönlendirdik. Gençlik kollarımızı da yönlendirdik. Ciroları onda bire düşmüş. Onlar şöyle bir öneriyle geldiler, hangi kampüsteysek, 19 Mart darbesinde zarar gören öğrencilere, işinden atılan hapis yatanların çocuklara burs olarak oluşturulan fona bütün üniversite kampüslerinin karını olduğu gibi aktarıyoruz dediler. Biz kurumsal olarak boykot listesinden çıkardık takdir gençlerindir. " dedi. 

Kosova, binlerce Türk üretimi kamikaze İHA teslim aldıKosova, binlerce Türk üretimi kamikaze İHA teslim aldıGündem

 

 

Kılıçdaroğlu sessizliğini İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri için bozduKılıçdaroğlu sessizliğini İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri için bozduGündem

 

Gündem
Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkisini gösterdi
Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkisini gösterdi
Kılıçdaroğlu sessizliğini İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri için bozdu
Kılıçdaroğlu sessizliğini İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri için bozdu
Kosova, binlerce Türk üretimi kamikaze İHA teslim aldı
Kosova, binlerce Türk üretimi kamikaze İHA teslim aldı
Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 19 ünlü hakkında flaş karar
Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 19 ünlü hakkında flaş karar
Çelik: SDG'nin 10 Mart anlaşmasını yerine getirmekle ilgili attığı hiçbir adım yok
Çelik: SDG'nin 10 Mart anlaşmasını yerine getirmekle ilgili attığı hiçbir adım yok
Bakan Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak
Bakan Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak