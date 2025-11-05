  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel duyurdu: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi
Takip Et

Özgür Özel duyurdu: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun diplomatik pasaportunun iptal edildiğini açıkladı. “Ekrem Bey’e verilmiş ödülü almak üzere yurtdışına çıkacaktı, pasaportu iptal olur diye uyarı geldi” diyen Özel, “Bu nasıl devlet” sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel duyurdu: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Bülent Ecevit’i anma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, açıklamasında"İlk kez benden duyacağınız bir şeyi söyleyeyim. Dilek Hanım yurtdışına çıkacaktı Ekrem Bey'e verilmiş bir ödülü almak üzere. Dediler ki Dilek Hanım'a yurtdışına çıkmaya niyet ettiğinde, bir haber yolladılar, 'Pasaportu iptal olur.'

Dilek Hanım ve çocuklarının, Meclis’in çıkardığı yasa gereği büyükşehir belediye başkanlarının ailelerine verilen diplomatik pasaportları bulunuyor.

Onu iptal etmişler. Ne oldu? Normal, düz pasaport alacaksınız. Şu an Ekrem İmamoğlu'nun unvanı seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı... Ama bir mahkeme kararı var mı? Bir ceza almış mı? Aldığı ceza onaylanmış mı?" dedi.

Özel, "Babası hakkında bir suçlama var. Gizlilik kararı var, işine geleni servis ediyor. En kötülerini duyuyoruz. Ama lehe delilleri bilmiyoruz. Kafasında mahkum etmiş. Ya bu nasıl devlet" tepkisini gösterdi.

CHP'nin kayyum itirazı reddedildi

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı için yaptığı itirazın reddedilmesine tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

"Orada bir tane şuursuz var. 45. Asliye Mahkemesi'nin AK Parti döneminde eşini İBB'ye sokmuş bir avukat, kendisi Karayolları'ndan dosya almış bir avukat... Ne olduğunun farkında değil. Kendini Yüksek Seçim Kurulu yerine koyuyor.

Üstüne olağanüstü il kongresi yapılmış, mahallelerden başlayarak yeni bir kongre yapılmış, yeni bir kongre seçilmiş. Ankara'daki Genel Merkez için açılan benzer dava, ki biz Genel Kurulumuzu yapmadık, önceki olağanüstü genel kurul üzerine konusuz kaldığına yetkili Ankara Mahkemesi zaten karar verdi. O şuursuz, bilgisiz, beceriksiz, küstah tedbir almış, onu uygulatıyor. Git, kayyumun kumda oynasın. Bir kum bahçesi yapalım ona, kayyumun kumda oynasın."

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu Emniyet'teEkrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu Emniyet'teGündem
Gündem
Bakan Yerlikaya’dan “Zafiyet yok” iddialara yanıt: Alçak bir algı çalışması
Bakan Yerlikaya’dan “Zafiyet yok” iddialara yanıt: Alçak bir algı çalışması
Müsavat Dervişoğlu'ndan "Heyet İmralı'ya gitsin" sözlerine tepki: Siz varken Apo'ya, PKK'ya gerek yok
Müsavat Dervişoğlu'ndan "Heyet İmralı'ya gitsin" sözlerine tepki: Siz varken PKK'ya gerek yok
Bülent Arınç: 11 Kasım'da Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğim
Bülent Arınç: 11 Kasım'da Kavala ve Demirtaş'ı ziyaret edeceğim
Zeytinyağında büyük vurgun: 2 bin litre hileli ürün ele geçirildi
Zeytinyağında büyük vurgun: 2 bin litre hileli ürün ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı’nın 2026 bütçesi Komisyonda görüşülmeye başlandı
Ticaret Bakanlığı’nın 2026 bütçesi Komisyonda görüşülmeye başlandı
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu Emniyet'te
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu Emniyet'te