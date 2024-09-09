Özgür Özel duyurdu: Fikir birliği içinde erteleme kararı aldık

Diyarbakır’da Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunması ve dört askerin kaza sonucu şehit olması sebebiyle CHP’nin 101. kuruluş yıldönümü nedeniyle planlanan konser etkinliğinin ertelendiği açıklandı.

"Fikir birliği içinde erteleme kararı aldık"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Bugün Diyarbakır’da evladımız Narin’in hepimizi kahreden ölüm haberi ve Tunceli’de dört askerimizin şehit olması nedeniyle yarın (9 Eylül) genel merkezimizde 101. kuruluş yıldönümümüz kapsamında önceden planlanan Şevval Sam konserini değerli sanatçımız ile görüşerek, fikir birliği içinde erteleme kararı aldık. Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun.” dedi.