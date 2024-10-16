  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel Edirne'ye gidiyor! Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek
Takip Et

Özgür Özel Edirne'ye gidiyor! Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazartesi günü Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel Edirne'ye gidiyor! Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kürt illerine gezi düzenleyecek. Diyarbakır, Van ve Hakkari gibi birçok şehre gidecek olan CHP Lideri Özel, dikkat çeken bir ziyarette bulunacak.

Halk TV'nin edindiği bilgiye göre, Özgür Özel, Edirne Cezaevi'ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Ziyaret pazartesi (21 Ekim) gerçekleştirecek. Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yarın (17 Ekim) Demirtaş'ı ziyaret edecek.

Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Darp izleri tespit edildi!Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Darp izleri tespit edildi!Gündem
Eskinazi: Kısıtlamalar olmasa tarım ürünleri ihracatında 8 milyar dolara ulaşırdıkEskinazi: Kısıtlamalar olmasa tarım ürünleri ihracatında 8 milyar dolara ulaşırdıkŞehirler
Gündem
Tunceli'de 20 terör olayına karışan "Amed Karker" kod adlı PKK/KCK'lı terörist yakalandı
Tunceli'de 20 terör olayına karışan "Amed Karker" kod adlı PKK/KCK'lı terörist yakalandı
CHP esi Genel Sekreteri Gürsel Tekin: Satılan askeri arazilerden rant vergisi alınsın!
CHP esi Genel Sekreteri Gürsel Tekin: Satılan askeri arazilerden rant vergisi alınsın!
Yeni bir aktif fay keşfedildi! "Yakın zamanda Marmara'da deprem meydana gelebilir"
Yeni bir aktif fay keşfedildi! "Yakın zamanda Marmara'da deprem meydana gelebilir"
Yargıda düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'ye geliyor! Boşanma davalarında önemli değişiklik yolda
Yeni Yargı Paketi TBMM'ye geliyor! Boşanma davalarında kritik değişiklik yolda
Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Darp izleri tespit edildi!
Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Darp izleri tespit edildi!
Malatya'da deprem sonrası otobüs ve sosyal tesisler ücretsiz hizmet veriyor
Malatya'da deprem sonrası otobüs ve sosyal tesisler ücretsiz hizmet veriyor