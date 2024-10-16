Özgür Özel Edirne'ye gidiyor! Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kürt illerine gezi düzenleyecek. Diyarbakır, Van ve Hakkari gibi birçok şehre gidecek olan CHP Lideri Özel, dikkat çeken bir ziyarette bulunacak.

Halk TV'nin edindiği bilgiye göre, Özgür Özel, Edirne Cezaevi'ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Ziyaret pazartesi (21 Ekim) gerçekleştirecek. Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yarın (17 Ekim) Demirtaş'ı ziyaret edecek.