Özgür Özel: Ekrem Başkan'la tam bir mutabakatımız var, hiçbir farklı fikrimiz yok

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Özel'i arayarak görüşmeye ilişkin yaptıkları konuşmayı köşesine taşıdı. "İmamoğlu'nun yeni parti mesajı diye yorumlanan 'Az kaldı' paylaşımı ne anlama geliyor? Özel ile İmamoğlu arasında yeni partinin kuruluş tarihi ve ideolojik doğrultusu bakımından farklılıklar ve ayrılıklar var mı?" sorusuna Özel, şöyle yanıt verdi:

"Ekrem Başkan'la tam bir mutabakatımız var. Hukuki mücadelenin sonuna kadar verilmesi, siyasi bir mücadele olarak sürdürülmesi, çare kalmazsa başka adımlar atma konusunda hiçbir farklı fikrimiz yok. Ekrem Başkan da Mansur Başkan'ın da işin içinde olduğu, bizim de Ekrem Başkan'la hep birlikte olduğumuz ve hiç ayrı düşmeyeceğimiz bir yaklaşımın en doğru yaklaşım olduğunu söylüyor."