Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu çıkacak, yenecek ve cumhurbaşkanı olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli’de düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde iktidara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerde bulundu.

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu “siyasi bir darbe” olarak nitelendirerek, “Ekrem İmamoğlu masumdur. Suçu Erdoğan’ı yenmektir” ifadelerini kullandı.

Özel, 248 gün önce Saraçhane’de başlayan süreci hatırlatarak, “Bugün 80’inci miting, 80’inci eylem için bu meydandayız. Yasaklara, engellemelere rağmen o gün Saraçhane’ye 110 bin kişi geldi. O gün başlayan mücadele bugün Denizli’de devam ediyor” dedi.

Yağmura rağmen meydanın dolu olduğunu aktaran Özel, “Millet yaşta, Genel Başkan kuruda olmaz dedik. Bu meydan itiraz edenlerin meydanı” diye konuştu.

Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasını yalnızca bir yargı süreci değil, muhalefetin iktidar yürüyüşünü durdurmaya yönelik bir hamle olarak tanımladı.

“Bu ülkede Erdoğan yargılandı ama kapısına bir gün polis gitmedi. Bugün rakibini cezaeviyle saf dışı bırakmak isteyen bir anlayış var” diyen Özel, tutuksuz yargılama ve duruşmaların TRT’den canlı yayınlanması çağrısını yineledi.

Emeklilerin ve çiftçilerin yaşadıklarına dikkat çekti

Konuşmasında ekonomi başlıklarına geniş yer ayıran Özel, emeklilerin ve çiftçilerin yaşadığı yoksulluğa dikkat çekti.

“Emekliye yüzde 12 zam, lüks lojmanlara yüzde 400 artış var” diyen Özel, AK Parti iktidarını “zengini kayıran, yoksulu ezen kara düzen” olarak tanımladı.

Pamuk üreticilerinin ve tekstil emekçilerinin yaşadığı sorunları anlatan Özel, “Çiftçinin hakkı kanuna göre beşse, birini veriyorlar. Yandaşa gelince ne istiyorlarsa fazlasını veriyorlar” dedi.

“Denizli’yi nasıl yönetiyorsak, Türkiye’yi de öyle yöneteceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal destek ve altyapı çalışmalarını örnek gösteren Özel, “Denizli’yi nasıl yönetiyorsak; akılla, vicdanla, çalışarak Türkiye’yi de öyle yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasını “Adayımı bırak, sandığı getir. Ekrem İmamoğlu karşına çıkacak ve seni yenecek” sözleriyle tamamladı.