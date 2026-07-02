Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu’nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem

Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'yla uzun süredir görüşmediği ve iki isim arasında ayrılık yaşandığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Gazeteci Aytunç Erkin'in aktardığına göre; Özel son bir haftadır iktidar çevrelerinde dile getirilen "İmamoğlu'yla uzun zamandır görüşmediği" iddialarına ilişkin, geçen hafta ziyaret planladığını ancak programların çakışması nedeniyle bunun gerçekleşmediğini söyledi.

"Bu üçlü Türkiye'nin kaderini değişirecek"

Özel, "Geçen perşembe günü izin istedim ancak duruşması vardı olmadı. Cuma günü de benim programım vardı. İnşallah bu cuma gideceğim görüşmeye olmazsa pazar günü" ifadelerini kullandı.

İki isim arasında ayrılık olduğu yönündeki iddialara ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, "Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ayrılamaz. Bu üçlü Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Ekrem İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem" diye konuştu.

"Yeni parti için değil"

Erkin'in aktardığına göre, kulislerde konuşulan "20 Temmuz" ve "24 Temmuz" tarihlerinin yeni parti hazırlığıyla ilişkilendirilmesine de değinen Özel, söz konusu tarihler için, "Bunlar kritik tarihler. Adli yıl sonu ve iki dönem kurultay yapmama tarihi. Ama partiden gidiş ya da yeni kuruluş için değil" dedi.