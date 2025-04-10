Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,dün akşam İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ev hapsi kararı sonrası ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, Polat'a yönelik suçlamaların "akıl almaz" olduğunu vurguladı. Özel, Polat'ın sağlık durumu ve tedavi sürecine ilişkin olarak, "Mahir Bey'in kendi ilaçları, kendi doktoruyla ve ailesinin yanında çok daha hızlı şekilde iyileşeceğine inanıyoruz" dedi.

Özel, İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

CHP lideri dün, 10 Nisan'da (bugün) saat 10:00'da Silivri'deki Marmara Cezaevi'de Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret edeceğini ve diğer belediye başkanlarını da görmeyi planladığını ifade etmişti.

Özel'in saat 10:00 itibarıyla Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiği öğrenildi. Özel, girişte herhangi bir açıklama yapmadı.

İlk görüşme 25 Mart'taydı

Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk olarak 25 Mart'ta Marmara Cezaevi'nde İmamoğlu ile görüşmüştü.

Cezaevindeki ilk ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, "19 Mart sivil darbe girişimi, yine milletin iradesiyle darbecilerin karşısına sokaklara milletin dökülmesiyle engellenmiştir" demişti.

İkinci görüşme 30 Mart'taydı

Özel'in İmamoğlu'na ikinci ziyareti 30 Mart'ta gerçekleştirildi.

Özel, buradaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ülke genelindeki protestolarda gözaltına alınan gençleri hatırlatarak "Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darp edeni hepsini bulurum. Bunun hesabını ben soracağım" demişti.

İmamoğlu'nun duruşması Silivri'ye alındı

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın duruşması 11 Nisan'da başlıyor. Çağlayan Adliyesi için açıklanan ilk duruşma yeri, Marmara Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonuna alındı.

İhale davası da görülecek

İmamoğlu'nun 11 Nisan'da Beylikdüzü dönemine ilişkin bir ihale davasında da yargılanacak. 2023'te İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açıldı.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada İmamoğlu'nun üç yıldan yedi yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

İmamoğlu 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmıştı.