Özgür Özel , Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Haber Merkezi
Ankara'daki programının ardından İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

  Özel, İmamoğlu ile görüşmelerinin ardından cezaevi yerleşkesinden ayrıldı.