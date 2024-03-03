Özgür Özel: Emeklilerin hepsini 1 Nisan'dan sonra meydanlara bekliyorum

Çorlu'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki halk buluşmasında konuşan Özel, yerel seçimlerde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a destek istedi.

Muhtar adaylarına başarı dileyen Özel, "31 Mart'tan sonra CHP'nin bütün belediyelerinin başkanlarının kapısı hem vatandaşlarımıza hem muhtarlarımıza bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ardına kadar açıktır." ifadesini kullandı.

Siyasette bilgi ve tecrübenin önemli olduğunu, genç ve kadın sayısının artmasını istediklerini belirten Özel, "Atatürk Cumhuriyeti, gözlerini yumarken CHP genel başkanlarına, belediye başkanlarına, milletvekillerine emanet etmedi, Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti, onun için yükünüz ağır gençler. Hep beraber çalışmak, hep beraber önemli işler yapmak durumundayız. Gençlere vurgu önemli ama bu memlekette en büyük sıkıntıyı çeken de emekliler." diye konuştu.

Özel, partisinin önceliğinin emekliler olduğuna işaret etti.

Emeklilerin sıkıntılarını iyi bildiklerini ifade eden Özel, "Ben emeklilerin hepsini 1 Nisan'dan sonra meydanlara bekliyorum. 1 Nisan bu iktidara bir sarı kart

gösterme günüdür. Bir Nisan '10 bin liraya geçinilir' diyenlere kırmızı ışığı yakma günüdür." dedi.



Türkiye'nin iyi yönetilmediğini ileri süren Özel, seçmenden seçimlerde bu durumun hesabını sormasını istedi.

"O ittifakın adı bu seçimde Türkiye ittifakıdır"

Herkesin çıkarlarının korunacağı, sesinin duyulacağı bir ortam olması için Cumhur İttifakı'nın karşısına güçlü bir ittifak koymak gerektiğini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"O ittifakın adı bu seçimde Millet İttifakı değildir, o ittifakın adı bu seçimde Türkiye ittifakıdır. Eğer seçimleri Türkiye ittifakı kazanırsa yani Laz'ı, Çerkez'i, Türk'ü, Kürt'ü herkes Türkiye ittifakında birleşirse, nasıl milli takım gol atınca hep beraber seviniyorsak, nasıl Filenin Sultanları şampiyon olunca hep beraber ağlıyorsak bu ülkedeki tüm yoksullar, tüm emekliler, tüm emekçiler geleceğinden kaygılı gençler, 'evladım yurt dışına gidecek' diye korkan anneler, babalar, yoksullar hep birlikte birleşirseniz hep birlikte kazanabiliriz. Bu birlikteliğimizin adı Türkiye ittifakıdır."

Yerel seçimlerde Türkiye ittifakının kazanacağına inandığını söyleyen Özel, ardından Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.