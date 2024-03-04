Özgür Özel: En düşük emekli maaşı 25 bin lira olmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lüleburgaz Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması"nda konuştu.

AK Parti iktidarını değiştirmeye geçen yıl yapılan genel seçimlerde çok yaklaşılmasına rağmen bunun gerçekleşmediğini anımsatan Özel, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Özel, emekli maaşlarının yüksek enflasyon karşısında çok düşük kaldığını, bu nedenle en düşük emekli maaşının 25 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK), verilerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde eleştiren Özel, "Bugün itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 67. Peki gerçek enflasyon kaç? Gerçek enflasyon yüzde 130." ifadesini kullandı.

Yarına umutla bakmak isteyen herkesi oy vermeye, 31 Mart'ta sandık başına davet eden Özel, şöyle konuştu:

"2018 yılındaki seçim başarısından sonra tek adam rejiminin yerleştiği günden sonra 2019'da İstanbul'dan, Ankara'dan başlayarak 11 büyükşehirle genel iktidarın gücünü yerelden dengelediğimiz süreçte, geçen seneki seçimlerde yüzde 51'e 49'luk duruma kadar gelip büyük bir talihsizlikle, kendi hatalarımızla o seçimi kazanamamıştık.

Yarınlara umutla bakmak isteyen 'bu hükümet beni görmezden gelmesin' diyen, 'beni de hesaba katsın' diyen herkesin 31 Mart'ta bu hükümete 'bir dur bakalım' demesi lazım. Türkiye'nin bütün yoksullarını, bütün işsizlerini, bütün esnaflarını, bütün çiftçilerini, bütün emekçilerini ve bütün emeklilerini 31 Mart'ta sandıkta birleşmeye davet ediyorum."

"Türkiye ittifakı Türkiye'yi seven herkesten oy alır"

Cumhur İttifakı'nın karşısında güçlü olduklarını vurgulayan Özel, aday gösterdikleri tüm belediye başkanlarının donanımlı ve tecrübeli olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın karşısında bu kez herkesten oy alacak Türkiye ittifakının olduğunu ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ittifakı, Türkiye'nin geleceğinin garantisi. Onların karşısındaki ittifakın adı bu sefer Millet İttifakı değil ama çok daha güçlüsü var, Türkiye ittifakı. Türkiye ittifakı kimden oy alır? Türkiye'yi seven herkesten oy alır. Milli takım gol atınca sevinen herkesten oy alır, Filenin Sultanları şampiyon olduğunda ağlayandan, kızlarımız ağlarken gırtlakları düğümlenen herkesten oy alır. Türkiye ittifakı, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı beyaz renkleriyle, ay yıldızlı al bayrağıyla, vatanını, ülkesini, milletini sevenleriyle biz Türkiye'yi kucaklamaya, Türkiye'yi kurtarmaya, Türkiye'deki sıkıntı çeken herkesi kucaklamaya geliyoruz."

Programda, CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ile Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de konuşma yaptı.

Özgür Özel, daha sonra pazar yerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ürünlerin fiyatlarını inceleyen Özel, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlara hitap etti

Ardından Kongre Meydanı'ndaki programa geçen Özel, burada da katılımcılara seslendi.

Emeklilerin yüzde 70'inin 10 bin lira maaş aldığını, iktidarın enflasyonu düşüreceği vaatlerinin bir türlü gerçekleşmediğini söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Bak Recep Tayyip Erdoğan, karıncanın kardeşi var. Onu sana ezdirtmeyiz, karıncanın kardeşi, CHP'dir, CHP'lilerdir. Dün, Recep Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki 'Enflasyonu düşüreceğim, yıl sonuna kadar', geçen sene de aynı şeyi söylemişti. Ama o bunu söylediğinde 19 lira olan mazot 40 lira, 42 lira olunca, 45 liralara kadar çıkınca iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Zam gelmeye devam ediyor. Evet, seninle istediğin gibi kavga edeceğim ama kimlik siyaseti kavgası etmeyeceğim. Sen zam, zam, zam yaparken, sen istiyorsun diye 'dem, dem, dem' konuşmayacağım. Emekliyi konuşacağım, esnafı konuşacağım, yoksulları konuşacağım, işsizliği konuşacağım."

Partisinin belediye başkan adaylarına oy isteyen Özel, Lüleburgaz'da belediye başkanlığını kazanacaklarına inandığını vurguladı.

Türkiye'yi kucaklayan bir siyaset yaptıklarını dile getiren Özel, Türkiye ittifakının içinde sosyal demokratların, muhafazakar demokratların ve milliyetçi demokratların olduğuna işaret etti.