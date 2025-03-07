Özgür Özel: "Erdoğan, kendi söylediği sözün yankısıyla uyku uyuyamıyor"

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 4 Mart Salı günü tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Köseler’in tutuklanmasının ardından Beykoz Belediyesi’ni ziyaret etti.

"Erdoğan uyku uyuyamıyor"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder. İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” sözlerini hatırlatan Özel, “Bugün Sayın Erdoğan, kendi söylediği sözün yankısıyla uyku uyuyamamaktadır. Kendi sesi onun kendisini çıldırtmaktadır. ‘İstanbul’u kazandı, Türkiye’yi de kazanacak’ kaygısı Erdoğan’ı bu bulunduğu duruma sürükledi. Keşke Erdoğan bu durumdan dolayı yaşadıkları, yaptıkları, ettikleri, kendi yanına kâr değil ama zararı bir tek kendisine olsa. Ama maalesef bütün bir ülkeye oluyor” dedi.

“İktidarın tükenmişliğinin çaresi yargı kumpasları olamaz”

Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da tutukluluğunu hatırlattı, iktidarın tükenmişliğin çaresinin, yargı kumpasları olamayacağını söyledi:

“Onların koca koca adliye sarayları, oralara özel olarak görevlendirdikleri kişiler, yargı aparatları var. Onlar eliyle hazımsızlıklarını, siyasi başarısızlıklarını yargı operasyonları ile örtmeye ve ellerindeki kara lekeyi Cumhuriyet Halk Partisi’ne sürmeye kalkmaktadırlar.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin belediyeciliğinin binlerce dosyası tarafımızca derlenmişken, İçişleri Bakanlığı tarafından gelinip el koyulup, hiçbir işlem yapılmazken, savcılara verdiğimiz dosyalarda hiç adım atılmazken, belediye başkanlarımızı lekelemeye çalışıyorlar.

Bu insanlar Beykozlular, İstanbullular, 86 milyon biliyor ki bu iktidarın tükenmişliğinin çaresi yargı kumpasları olamaz. Onlara teslim olmayacağız.”

“Seçim derhal olsun istiyoruz”

Özel, derhal seçimin olmasını istediklerini söyledi, “Dünyanın en büyük seçim kampanyasına başlatıyoruz hep beraber. Biz derhal olsun istiyoruz, hemen olsun istiyoruz, erken olsun istiyoruz. Onlar, ‘Kaçalım, kaçalım, kaçalım’ diyorlar. Kaçtıkları yere kadar kaçsınlar ama biz adayımızla ve 23 Mart günü ona sahip çıkan 1 milyon 700 bin üyemizle, ama devamında o adayı sahiplenecek 10 milyonlarla adım adım yürüyeceğiz. Adayımız çok çalışacak. Hem İstanbul için çalışacak hem Türkiye için çalışacak” dedi.

Özel şöyle devam ettti:

“Belki de tarihin en uzun kampanyasını yapacağız. En kalabalık, en güçlü, en coşkulu, en inançlı kampanyasını yapacağız. Onlar, ‘Bütün gücü kendinde görene karşı seçildin. Senin de gücünün millettendir. Ama ben kimi seçeceğime karar veririm. Ben sana ne yapacağını söyleyebilirim’ diyecektir. İşte böyle bir sürecin içinde dünyaya otoriter liderlere karşı meydan okuyarak, ayağa kalkarak, birleşerek, dayanarak ve güçlenerek yürünebileceğini göstereceğiz.”