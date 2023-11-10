Özgür Özel: Erdoğan liderliğinde bir kalkışmayla karşı karşıyayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB'nin çağrısıyla avukatların Sıhhiye'den başlattığı yürüyüşe destek verdi.

Özel, Yargıtay binası önünde sonlanan yürüyüşün ardından Anayasa Mahkemesi (AYM) önüne geldi.

Burada kısa bir açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"Türkiye, anayasa geleneği çok güçlü olan bir ülke ancak AKP ülkeyi anayasasızlaştırmaya çalışıyor. Erdoğan'ın açıklamalarına kadar bu bir yargı kriziydi ancak bunun Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması, halkın iradesine karşı Erdoğan liderliğiyle bir kalkışma hazırlandığı anlaşılıyor.

Anayasa'yı değiştirebilmek için AKP'nin ve MHP'nin yeterli milletvekili yok. Anayasa'yı zaten ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak Anayasa'nın bazı maddeleri yok sayıyorlar ve Erdoğan buna destek veriyor. Bu Anayasa'yı yok saymaya başlamak esas bu Anayasa'dan en çok gücü ve yetkiyi alanın sorunudur. Ama o Anayasa'yı koruyacağına Yargıtay ile birlikte Anayasa'nın bir hükmünü yok saymaktadır. Sen Anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Sen o yüzden darbecisin, bu bir darbe girişimidir. Bu anayasayı askıya alma girişimi. Millet sana oy veri ve bu Anayasa sayesinde görev yapıyorsun. Bu Anayasa'ya sahip çık, çıkmazsan sen de yok hükmündesin"