Özgür Özel: Erdoğan Trump'ın oğluyla pazarlığa tutuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bahçelievler ilçesi Haznedar Meydanı'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald John Trump Jr.'ın geçen hafta İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ile görüştüğünü öne sürdü.

"Filistin kan ağlarken Trump'ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar"

Görüşmede iş bağlantılarının ele alındığını iddia eden Özel, "Daha geçen hafta cumartesi günü İstanbul'da, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Trump'ın oğlu Junior Trump'ı ağırlıyor. Onunla pazarlığa tutuşuyor. 'İş adamı' yazmışlar; ismini yazmıyorlar ziyarete. Filistin kan ağlarken Trump'ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar. Filistin'i, Filistin'deki kardeşlerimizi yalnız bırakıp Trump'a terk ediyorlar" dedi.

"Erdoğan, Filistin meselesinde Netanyahu'ya laf söyler gibi yapıp işin esas hamisi Trump'a ağzını açmıyor" diyen Özel, Trump'ın Gazze'yi boşaltmak istemesi planlarının ardında bölgedeki "hidrokarbon yatakları" olduğunu iddia etti.

"Trump Filistin'e çöküyor. Sen neredesin Erdoğan?

Özel, "Sen neredesin Erdoğan? Sen neredesin? Filistin yanıyor. Sen neredesin? Trump Filistin'e çöküyor. Sen neredesin? Aklını başına topla. Filistin seni affetmeyecek. O çocukların gözyaşında boğulacaksın" diye konuştu.

"Ya AK Parti'ye geçeceksin ya Silivri'ye gideceksin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında dün tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili iddialarını da yineledi.

Özel, Hasan Mutlu'ya baskı yapıldığını belirterek, "MHP ve AK Parti'nin İstanbul il yöneticileri Hasan Mutlu'yu arayarak 'AK Parti'ye geçersen tutuklanmazsın' dediler" ifadelerini kullandı.

Özel, "Hasan Mutlu dedi ki: 'Genel Başkanım, bundan 3 hafta önce bir sefer, 2 hafta önce bir sefer, en son bu perşembe akşamı bir, bir de cuma sabahı olmak üzere dört kez 'Cumhur İttifakı'na geçersen operasyonu durdururuz, yoksa seni içeri alacağız' dediler. 'Beni Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl yöneticisi aradı ve 'eğer geçersen operasyonu durdurabiliriz' dedi. Olmayacağını söyledim. Sonra cuma günü sabah AK Parti'nin İstanbul İl yöneticisi aradı. ‘Geçersen durursun.'

Açıkça formülü önüne koymuş. 'Eğer AK Parti'ye geçersen kurtulursun. Yoksa yarın gözaltına alınıp tutuklanırsın. Ya AK Parti'ye geçeceksin ya Silivri'ye gireceksin' dedi" açıklaması yaptı.

Özel, Hasan Mutlu'nun dün akşam saatlerinde söz konusu görüşmelerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. AK Parti ve MHP söz konusu iddiaları geri çevirmişti.