Özgür Özel: Erdoğan yenilmez değil ama Ekrem İmamoğlu yenilmez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de hazır bulundu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Özel'i ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti ve şunları kaydetti:

“Sayın Genel Başkanımla, parlamentoda 5 yıl milletvekili olarak çalışma onurunu yaşadım. O dönem grup başkanvekilimizdi. Her söz aldığında bizim göğsümüz kabarıyordu, grubumuzu inanılmaz güzel temsil ediyordu. Bilgisiyle, donanımıyla, partimizi savunmasıyla hepimizin gururu idi. Dikkatle takip ettiğimiz değerimizdi. Bugün Genel Başkanımız olarak, bütün Türkiye’yi karış karış dolaşıyor.

Günde ne kadar uyuyor açıkçası ben de merak ediyorum, üzülüyorum da. Çok zor, sıkıntılı bir dönem ama şunu görüyorum, bugün Türkiye’nin aydınlık yarınlarını düşünen, onura, erdeme değer veren insanlar, Genel Başkanımla birlikte yol yürüyor. Bundan da çok mutlular. Çıkarını, menfaatini düşünen insanların da nereye gittiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bizler Genel Başkanımızla yol yürüyen, bundan da onur duyan insanlar olarak Genel Başkanımızı bugün belediyemizde ağırlamaktan çok mutluyuz.”

"Ahmet Kaya’yı ziyaretten büyük memnuniyet duyuyorum"

Özel ise konuşmasında, Trabzon’da bulunmaktan, Ortahisar Belediyesini ziyaretten mutlu olduğunu dile getirdi. Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye’de nüfusun yüzde 60’ına denk gelen, 413 belediye ile başlayan bir büyük başarıyı elde ettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Oradan itibaren de kazandığımız belediyeleri ziyaret ediyorduk. Her halde en yakınlar hep en sona kalır. 19 Mart darbesinin olduğu sıralarda bir Trabzon programı planlanıyordu ama ardından Ekrem Başkanımıza ve arkadaşlarımıza yapılanlardan sonra belediye ziyaretleri kesintiye uğradı ve haftada 2 büyük miting dönemi başladı. Trabzon’da geçtiğimiz haftalarda çok önemli bir mitingi hep birlikte başardık. O gün Ortahisar Belediyesini ziyaret etmeyi düşünmüştüm ama başkanımız hakkını, aileye yeni katılan Yomra Belediyemize verdi.

Bugün de bir taziye için Trabzon Eczacılar Odasının önceki dönem başkanı, Türk Eczacılar Birliğinin Genel Sekreteri Tekin Çağlar’a taziyede bulunmak için buradayım. Trabzon’a geldiğimde bu kez Ortahisar Belediyemizi ziyaret etmek istedim.

Ahmet Başkanımızın ifade ettiği gibi Mecliste dolu dolu bir 5 yılımız geçti. Kendisi Trabzon’u temsil eden ve Trabzon’un bütün sorunlarını gündeme getiren, her hafta en az bir kez Trabzonspor’u gündeme getiren çok başarılı bir milletvekiliydi.

Benim nöbetlerimde de birlikte güzel çalışmalar yapardık. Hatta bir bütçe görüşmesinde Türkiye’nin sorunlarını bir rulo yapıp atmıştı.

Şimdi Ahmet Başkanın yaptığı icraatları takip ediyorum, bütün imkansızlıklara rağmen çok önemli işler yapılıyor. Trabzon’da hem gündem belirliyor hem örnek oluyor, hiç zararı yok biraz da taklit ediliyor ama çok önemli işler yapıyor. Onları gördükçe diyorum ki, ‘Şimdi Ahmet herhalde 5 yılın sonunda kendi yaptıklarını rulo yapıp atacak böyle belediye meclis salonunda.’ Hep aklıma o güzel anımız geliyor.”

"Ekrem İmamoğlu'nu hiçbir AK Parti'yi şu ana kadar yenemedi"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna rağmen büyük bir hak ihlaliyle içeride tutulduğunu söyleyen Özel, Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de tutuklu bulunduklarını hatırlattı ve şöyle konuştu:

"Hemşehrileriniz büyük bir haksızlık sonucu içerideler. Suçları iktidara geliyor olmak. Özetle söylersek; Türkiye'de bir iktidar değişimi olacak. 47 yıl sonra CHP birinci parti olmuş, 23 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi ikinci parti olmuş. İstanbul'da Beylikdüzü'nü de sayarsak dört kez üst üste Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı yenmiş. Erdoğan bir ara yenilmezlikle övünüyordu.

Bugün Erdoğan yenilmez değil. Son 31 Mart seçimlerinde Türkiye çapında CHP AK Parti'yi yendi. Ben Erdoğan'ı yendim. İstanbul'da dört kez üst üste Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı yendi. Erdoğan yenilmez değil ama Ekrem İmamoğlu yenilmez. Ekrem İmamoğlu'nu hiçbir AK Parti'yi şu ana kadar yenemedi.

"Trabzon'un bir evladına karşı bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız"

Esas sorun da burada ve bu yüzden Trabzon'un bir evladına karşı bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Siyaseten başarısız oldular, kayyum atayamadılar, geri püskürtüldü ama diğer taraftan baktığınızda özgürlüğünü elinden aldılar, zulmediyorlar. Tabii Trabzonlu hemşehrilerinin parti ayrımı olmaksızın ona nasıl sahip çıktığını her Trabzon'a geldiğimde Trabzon uçağında bile görüyorum.

Dün Trabzon uçağında dahi binerken karşılaştıklarımız hep AK Partili 'İmamoğlu'na ayıp ediyorlar, yanınızdayız. Hemşehrimize sahip çıkıyorsunuz, yanınızdayız. Daha önce oy vermedik ama bundan sonra yanınızdayız' diye çok şey duyuyoruz. Trabzon sokaklarında da Türkiye'nin dört bir yanında hem Trabzonlar hem Karadeniz'de hem bütün vatandaşlarımız bu mağduriyetin karşısındalar."

Özel, Ortahisar Belediye Meclisindeki CHP grubuna başarıları ve çalışkanlıkları dolayısıyla teşekkür etti, bütün partilerin üyelerini de tebrik etti.

Başkan Kaya ziyaretin anısına Genel Başkan Özel’e, üzerinde ismi yazan 45 numaralı Trabzonspor forması ile telkâri hediye etti. Özel, daha sonra ziyarete katılanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.