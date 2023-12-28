Özgür Özel, Erkan Baş ile telefonda görüştü: Tahliye kararı verilmemesi Anayasa'yı tanımamaktır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının ardından tahliye edilmemesi üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile telefonda görüştü.

Görüşme hakkında CHP’den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmemesi üzerine Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile telefonda görüştü. Özel, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye kararı verilmemesinin Anayasa'yı tanımamak anlamına geldiğini, bunun bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığına işaret etti. Özel, hukuki sürece ve eylemlilik sürecine ilişkin dayanışma duygularını ve desteklerini iletti." denildi.