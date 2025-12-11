Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Özer ile görüştü

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde görüştüğünü bildirdi.

Özer, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile yapacağımız bazı görüşmeler ve etkinlikler öncesinde Genel Merkezimizde bir araya geldik. Ayrıca bu görüşmemizde; mevcut gelişmeler, barış süreci ve demokratikleşme konusunda görüş teatisinde bulunduk. Bu çalışma ve çabalarımız, siyasi partilerle olan diyaloglarımız ülkemizin barış ve demokrasi hedefine yönelik olarak artarak devam edecektir."