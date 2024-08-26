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Özgür Özel, eski genel başkanlarla bir araya geldi

CHP lideri Özgür Özel, eski genel başkanlar Öymen, Çetin ve Karayalçın ile İstanbul'da bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel, eski genel başkanlarla bir araya geldi
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CHP’nin Olağanüstü Tüzük Kurultayı, 4-9 Eylül'de düzenlenecek. Kurultay öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile İstanbul'da bir araya geldi.

Taksim’deki bir otelde yapılan gerçekleştirilen buluşmada Özel, önerileri not etti. Görüşmede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bulundu.

 

 

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