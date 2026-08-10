Özgür Özel “Evet” dedi: YENİ Parti’de 13 vekilden Çerçeve Yasa’ya “Hayır” kararı
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Çerçeve Yasa’ya “Evet” oyu vereceklerini açıklamasının ardından partide 13 milletvekili yasaya “Hayır” diyeceklerini duyurdu. Milletvekillerinin açıklamaları, parti içinde yasa konusunda görüş ayrılığı yaşandığını ortaya koydu.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin konuştu. Özel, "Türkiye'nin geleceğinin önünü açacak bir sorumluluğu üstleniyorum" dedi ve "Ben ve yönetici arkadaşlarım, tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya 'evet' diyeceğiz" açıklamasını yaptı.
YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, çerçeve yasaya "hayır" oyu vereceğini açıkladı. Yavuzyılmaz, Özel'in Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı ve yasaya "Evet" oyu vereceklerini açıkladığı konuşmasının hemen ardından X hesabından açıklama yaptı.
Yavuzyılmaz, "Bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Çerçeve Yasa ile ilgili oyum ‘hayır’ olacaktır" ifadesini kullandı.
Bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Çerçeve Yasa ile ilgili oyum ‘hayır’ olacaktır.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) August 10, 2026
İşte YENİ Parti'de çerçeve yasaya "Hayır" oyu vereceğini açıklayan milletvekilleri:
İzzet Akbulut - Burdur
Servet Mullaoğlu - Hatay
Eylem Ertuğ Ertuğrul - Zonguldak
Hikmet Yalım Halıcı - Isparta
Cumhur Uzun - Muğla
Murat Çan - Samsun
Hasan Öztürk - Bursa
Sibel Suiçmez - Trabzon
Deniz Yavuzyılmaz - Zonguldak
Ayhan Barut - Adana
Cemal Enginyurt - İstanbul
İbrahim Arslan - Eskişehir
Süreyya Öneş Derici - Muğla