Özgür Özel “Evet” dedi: YENİ Parti’de 13 vekilden Çerçeve Yasa’ya “Hayır” kararı

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin konuştu. Özel, "Türkiye'nin geleceğinin önünü açacak bir sorumluluğu üstleniyorum" dedi ve "Ben ve yönetici arkadaşlarım, tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya 'evet' diyeceğiz" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, çerçeve yasaya "hayır" oyu vereceğini açıkladı. Yavuzyılmaz, Özel'in Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı ve yasaya "Evet" oyu vereceklerini açıkladığı konuşmasının hemen ardından X hesabından açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz, "Bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Çerçeve Yasa ile ilgili oyum ‘hayır’ olacaktır" ifadesini kullandı.

Bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Çerçeve Yasa ile ilgili oyum ‘hayır’ olacaktır. — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) August 10, 2026

İşte YENİ Parti'de çerçeve yasaya "Hayır" oyu vereceğini açıklayan milletvekilleri:

İzzet Akbulut - Burdur

Servet Mullaoğlu - Hatay

Eylem Ertuğ Ertuğrul - Zonguldak

Hikmet Yalım Halıcı - Isparta

Cumhur Uzun - Muğla

Murat Çan - Samsun

Hasan Öztürk - Bursa

Sibel Suiçmez - Trabzon

Deniz Yavuzyılmaz - Zonguldak

Ayhan Barut - Adana

Cemal Enginyurt - İstanbul

İbrahim Arslan - Eskişehir

Süreyya Öneş Derici - Muğla