Özgür Özel: F-16'lar İHA'yı düşürmek için Erdoğan'ı bekledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Aralık günü Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren insansız hava aracının (İHA) aslında çok daha erken tespit edildiğini, ancak düşürme yönünde karar verme süreci uzadığı için İHA'nın "Ankara'ya kadar geldiğini" iddia etti.

"Esas sorun iki saat boyunca İHA'nın düşürülmemesi"

Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Özel şöyle konuştu:

"Bizim aldığımız bilgiler var. Bu Ankara'ya kadar gelen İHA, karaya 50 kilometre kala tespit ediliyor. İspanya'daki NATO üssü, bunu Türkiye'deki NATO radarları üzerinden tespit ediyor. İspanya'daki NATO komutanlığı, Konya'dan ve Eskişehir'den F-16 kaldırıyor. İHA'nın yanına ulaştıklarında, İHA kara hudutlarımıza yeni gelmiş oluyor. Oradan itibaren İHA 2 saat 5 dakika seyir halinde kalıyor. Türk hava sahasına girdiğinde F-16'lar değişmiyor ama İspanya'daki NATO komutanı, uçağın kontrolünü Türk komuta merkezine devrediyor. Bunlar 2 saat boyunca İHA'yı takip ediyor. Bu F-16'ların havada yakıtı bitiyor. İncirlik'ten yeni iki tane F-16 kalkıyor. Bunlar nihayet İHA'yı düşürüyor. Esas sorun iki saat boyunca İHA'nın düşürülmemesi."

Konuya ilişkin 15 Aralık günü Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Millî Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür" denilmişti.

"Erdoğan'dan 2 saat boyunca talimat gelmiyor"

Özel açıklamasında söz konusu "gecikmenin", 24 Kasım 2015'te Suriye üzerinden Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesi sonrası yaşananlarla ilgili olduğu yorumunu yaptı:

"Çünkü geçen sefer Rusya'dan gelen uçağı (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, 'Ben düşürdüm' deyip sonra düşürdüğümüz uçak yüzünden 34 askerimizin şehit olması ve kapıda kalmamız birilerini Rus İHA'sını düşürmek için 2 saat 5 dakika düşünür hale getirmiş. Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan'da. Erdoğan'dan 2 saat boyunca talimat gelmiyor. Değilse söylesinler. Daha denizin üstünde İHA'yı düşürme imkanımız vardı. Hava kuvvetlerimizin yetersizliğinden değil, İHA'nın menşeinden düşürülemedi."

Kasım 2015'teki olay sonrası Rusya Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulamış, ilişkiler uzun süre gergin seyretmişti.