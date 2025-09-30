Özgür Özel, Ferdi Zeyrek Vakfı’nın açılışında konuştu: Sütte leke var, Ferdi’de leke yok

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin merhum başkanı Ferdi Zeyrek anısına kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreni Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi isimler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Zeyrek için hazırlanan anma videosu gösterildi. Özel konuşmasında, “Hem çok zor bir geceyi, akşamı birlikte yaşıyoruz, hem de çok gururlu, ileriye doğru umutlarımızı artıran bir akşamı” dedi.

“O son mum ömrümüz boyunca yüreğimizi yakacak”

Özel, yaslarını yüreklerinin bir köşesinde yaşadıklarını söyledi, “O gün 40 mum yandı hepimizin yüreğinde. Her gün biri sönüyor ama o son mum ömrümüz boyunca, Ferdi’nin adı her geçtiğinde yüreğimizi yakmaya devam edecek” diye konuştu.

CHP lideri, Zeyrek’e layık olmaları gerektiğini vurguladı:

“Bir ömür boyu sadece yas tutmak, onu hatırlayıp üzülmek, ağlamak, erken kaybına isyan etmek… Bu Ferdi’nin tarzı işler değildi. Ferdi yaşıyor olsaydı, bu akşam burada yaptığımız işi yapmamızı isterdi.”

“Birlikte hayal kurabildiğim bir arkadaşımdı”

Özel, Zeyrek’le çocukluktan beri tanıştıklarını anlattı, “Ferdi de benim birlikte hayal kurabildiğim ve o hayallerimizi gerçekleştirmekten zevk aldığım bir arkadaşımdı” dedi.

Özel, “Bazen o daha ileri hayaller kurardı, ben onu dizginlemeye çalışırdım. Bazen ben daha ileri hayaller kurardım, Ferdi’yi ikna etmeye ben çalışırdım” diye konuştu. Özel, hayatlarının hep adım adım, başarısızlıklarla ve başarılarla ama kararlılıkla ilerlediğini söyledi.

“Beyaz Fil ayakta kaldıysa bu Ferdi sayesinde”

Zeyrek’in Kuyumcular Çarşısı’ndan Tıraşçı Ahmet’in oğlu olduğunu hatırlatan Özel, “Mimar olmuş, okumuş, gelmiş memleketinde çalışmak istemiş” dedi. Mimarlar Odası başkanlığını genç yaşta yaptığını, Manisa Akademik Odalar Birliği’nde görev aldığını aktardı.

Özel, “Manisa’nın sembol binası Beyaz Fil ayakta kaldıysa, yıkılmadıysa, AVM olmadıysa bu Ferdi sayesinde olmuştur” diye konuştu.

Özel, Zeyrek’in Mimar Sinan’ın tek heykelini Muradiye Camii önüne diktirene kadar inat ettiğini anlattı, “Zaman zaman ‘Ferdi, boşuna mı uğraşıyoruz acaba?’ derdim. ‘Hayır abi, Mimar Sinan’ın heykeli olmadan olur mu?’ derdi” diye konuştu.

“Sütte leke var, Ferdi’de leke yok”

CHP Genel Başkanı, Zeyrek’in tanıtım toplantısı için hiçbir not hazırlamadığını anlattı, “İçimden gelmedi. Yani ben Ferdi’yi bildiğim gibi anlatayım. İnsanlar bunu anlar, bunu alır diye düşündüm” dedi.

Özel şöyle devam etti:

“Ama bir cümle söyledim. Sonra da onu her yerde tekrarladım. Herhalde Ferdi’yi tanıyan herkesin altına imza atacağı cümle odur, Ferdi’yi özetleyen: ‘Sütte leke var, Ferdi’de leke yok kardeşim.’ Gerçekten öyleydi.”

“Vakıfta siyasi kimse yok”

Özel, vakfın yapısını anlattı, “Herkes bir şeyler yapmak isterken ‘Doğru bir iş yapılacaksa o da vakıftır’ dedik. Bu vakfın siyasilerden oluşmaması lazım. O yüzden vakıfta siyasi kimse yok. Aile var, arkadaşları var” dedi.

Özel, “Ferdi yedi cihanla barışık, aslında CHP’de siyaset yapan ama siyaseti hizmet boyutunda siyaset üstü yapan birisiydi” diye konuştu.

“Kim ne yapmak istiyorsa bu vakfı arayacak”

CHP lideri, vakfın çalışma sistemini açıkladı, “Bundan sonra kim ne yapmak istiyorsa bu vakfı arayacak. Artık bizleri aramak, partiyi aramak değil; biz de zaten oraya yönlendireceğiz” dedi.

Özel, “Bundan sonra ilk hedef öğrencilere burs, Manisa’nın gurbetteki evlatlarına sahip çıkmak, Manisa’ya gelmiş yoksul çocuklara sahip çıkmak…” diye sözlerine sürdürdü.

Özel konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ferdi Zeyrek, temizliğin, vicdanın ve çalışkanlığın timsali bir kişiydi. Bundan sonra onun hikayesinin yarım kalmaması, bu vakfın başarılı olmasına bağlı. Ben, vakfın bir siyasi partinin vakfı gibi görünmemesi için gerekli mesafeyi koruyacağım; ancak bu vakfı desteklemek için var gücümle arkasında duracağım. Hepinizden de bunu bekliyorum arkadaşlar. Bundan sonra Ferdi Zeyrek Vakfı’na sahip çıkmak, bir Manisa rüyasına, bir Manisa sevdasına ve iyiliğe sahip çıkmaktır.”